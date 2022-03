Onde assistir Real Madrid x Barcelona feminino hoje na Champions 22/03

Real Madrid e Barcelona protagonizam o clássico nesta terça-feira, a partir das 17h, pelo jogo das quartas de final da Champions League, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid. Dessa maneira, confira os detalhes da transmissão e onde assistir Real Madrid x Barcelona no futebol feminino hoje.

O duelo desta terça é válido pela primeira partida nas quartas de final da competição, onde o vencedor abre vantagem na competição.

Onde assistir Real Madrid x Barcelona feminino

O jogo entre Real Madrid e Barcelona hoje vai passar no streaming DAZN e Youtube da DAZN, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN transmite para assinantes o confronto da Champions Feminina nesta terça. Já o canal do Youtube do DAZN disponibiliza de graça a transmissão da partida ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível no site e computador.

Escalação de Real Madrid x Barcelona

O elenco feminino do Real Madrid fez bonito na fase de grupos e conseguiu a classificação para as quartas de final da competição. Pelo grupo B, ficou em segundo lugar com 12 pontos, ou seja, venceu quatro partidas e perdeu duas, pronto para disputar o confronto contra o seu maior rival nas quartas.

Provável Real Madrid: Misa Rodríguez, Kenti Robles, Babett Peter, Rocío Gálvez, Corredera, Moller, Oroz, Abelleira, Marta Cardona, Asllani e García

Enquanto isso, o Barcelona garantiu-se em primeiro lugar no grupo C com 18 pontos, ou seja, contabilizou ao fim da primeira fase seis vitórias, terminando em 100% de aproveitamento. Agora, o grupo espanhol quer manter o desempenho da equipe e, por isso, colocar em campo as melhores jogadoras.

Provável Barcelona: Cata Coll, Jana Fernández, Paredes, Serrano, Ouahabi, Caldeteney, Alexis Putellas, Ingrid Syrstad, Ana-Maria, Pina e Hansen

