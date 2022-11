Jogo do Real Madrid hoje: onde assistir Real Madrid x Cádiz, 10 de novembro

O Real Madrid busca os três pontos nesta quinta-feira diante do Cádiz para assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Com início às 17h30 (Horário de Brasília), o jogo do Real Madrid hoje acontece no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada da competição espanhola. Saiba onde assistir ao vivo a partida de hoje.

Com 32 pontos, o Real se mantém na vice-liderança com cinco pontos na diferença com o Barcelona. Já o Cádiz está em 19º lugar, na zona de rebaixamento, com 11 pontos.

Que horas vai ser o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo do Real Madrid hoje começa às 17h30 (Horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

Nesta quinta-feira, a partida será transmitida por todo o Brasil sob o horário de Brasília. Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença de horário.

O Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid. Com capacidade para 81 mil torcedores, a quinta-feira promete casa cheia para a torcida merengue. No ano passado, o estádio passou por reformas, obrigando o clube a mandar seus jogos no Estádio Alfredo Di Stéfano.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje?

O Star + é quem vai transmitir o jogo do Real Madrid hoje às 17h30 (horário de Brasília), pela décima quarta rodada do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira.

Nenhum canal da TV vai transmitir o confronto do Campeonato Espanhol. Isso porque a Disney, empresa responsável pelos direitos de imagens do torneio, optou por não exibir o duelo nesta quinta.

Por isso, só dá para assistir o jogo do Real Madrid hoje no Star +, plataforma de streaming para assinantes.

Como assistir no celular o jogo do Real Madrid hoje?

Para assistir o jogo do Real Madrid e Cádiz hoje, o torcedor precisa ser assinante do Star +, plataforma de streaming da Disney.

Para quem já é assinante, basta sintonizar o aplicativo no celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv, digitar o email e a senha de usuário e encontrar no mosaico de futebol o confronto. Também dá para assistir no navegador do celular ou computador.

Mas para quem deseja se tornar assinante do Star +, é só acessar www.starplus.com e optar pelo melhor pacote ao seu bolso. Os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Escalações de Real Madrid x Cádiz:

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Carvajal; Modric, Tchouameni, Camavinga; Vini Júnior, Valverde e Rodrygo.

Provável escalação do Cádiz: ​Ledesma; Iza, Arzamendia, Cala, Espino; Emeterio, Bongonda, Fernández, Ocampo; Sobrino e Lozano.

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Benzema e Rüdiger.

Os visitantes não terão Luis Hernández, suspenso, e Zaldua, Chust, Mbaye e Garrido.



FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Onde assistir: Star +

