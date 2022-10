Onde vai passar Ajax x Napoli hoje? Onde assistir e horário (04/10/22)

O Napoli, líder do grupo A, enfrenta o Ajax pela terceira rodada da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 4 de outubro, a partir das 16h (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, na Holanda. Saiba onde vai passar Ajax x Napoli hoje ao vivo para não perder nenhum lance.

Onde vai passar Ajax x Napoli hoje ao vivo?

O jogo do Ajax e Napoli hoje tem transmissão do HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível somente para assinantes, a plataforma de streaming exibe todos os jogos da Champions League na rodada, inclusive o duelo entre Ajax e Napoli. Para curtir todas as emoções, o torcedor deve tornar-se membro do serviço.

Por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, o torcedor pode curtir a programação de filmes, séries e desenhos, além dos jogos de futebol, disponível pelo celular, tablet, computador e smartv. Nesta terça-feira, nenhum canal vai exibir o jogo.

AJAX X NAPOLI:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, na Holanda

Arbitragem: François Letexier

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Onde assistir hoje: HBO MAX

Ajax x Napoli: como estão as equipes?

Enquanto luta para alcançar a liderança no Campeonato Holandês, o Ajax disputa os três pontos nesta terça-feira, pela terceira rodada do grupo A na Liga dos Campeões. Com três pontos, o elenco disputou apenas duas partidas, onde venceu uma e perdeu outra, por isso espera contar também com tropeço do Liverpool na rodada.

Os holandeses não poderão contar com Ihattaren, Ahmetcan Kaplan e Sánchez, lesionados.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Kudus e Bergwijn.

Líder no Campeonato Italiano, o Napoli entra em campo nesta terça-feira para disputar a terceira rodada do grupo A na Champions League. Com 6 pontos, o elenco italiano lidera a classificação com duas vitórias, em cima do Liverpool e Rangers na temporada. Se vencer o duelo, poderá aumentar a vantagem que possui na liderança ainda mais.

Osimhen, com lesão, é o único desfalque do Napoli.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Zieliński; Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

Ajax x Napoli últimos jogos

Em toda a história do futebol internacional, as equipes de Ajax e Napoli se enfrentaram em apenas duas oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermartk.

Ambos os confrontos foram realizados em 1970, pela Liga dos Campeões, antiga Taça das Cidades com Feiras. O Napoli venceu o primeiro jogo em 1 x 0, enquanto o Ajax venceu por 4 x 0, com direito a prorrogação.

Classificação da Champions League atualizada

Trinta e duas equipes disputam a Liga dos Campeões na temporada, divididas em oito grupos de oito cada durante a primeira fase. Somente os dois primeiros de cada grupo avançam.

GRUPO A

1 Napoli – 6 pontos

2 Liverpool – 3 pontos

3 Ajax – 3 pontos

4 Rangers – 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge – 6 pontos

2 Bayer Leverkusen – 3 pontos

3 Atlético de Madrid – 3 pontos

4 Porto – 0 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique – 6 pontos

2 Barcelona – 3 pontos

3 Inter de Milão – 3 pontos

4 Viktoria Plzen – 0 pontos

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 3 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 2 pontos

4 Olympique – 0 pontos

GRUPO E

1 Milan – 4 pontos

2 Dínamo – 3 pontos

3 RB Salzburg – 2 pontos

4 Chelseea – 1 ponto

GRUPO F

1 Real Madrid – 6 pontos

2 Shakhtar – 4 pontos

3 Celtic – 1 ponto

4 RB Leipzig – 0 pontos

GRUPO G

1 Manchester City – 6 pontos

2 Borussia Dortmund – 3 pontos

3 Copenhague – 1 ponto

4 Sevilla – 1 ponto

GRUPO H

1 PSG – 6 pontos

2 Benfica – 6 pontos

3 Juventus – 0 pontos

4 Maccabi Haifa – 0 pontos

