José Leôncio (Marcos Palmeira) enfim vai confessar para Filó (Dira Paes) que sabe que Tadeu (José Loreto) não é seu filho. O peão vai escutar tudo e decidirá ir embora da fazenda, mas será impedido pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Afinal, quem é o pai do Tadeu na novela Pantanal?

O pai do Tadeu na novela Pantanal vai aparecer?

A identidade do pai de Tadeu não é revelada em Pantanal, ao menos foi o que aconteceu na primeira versão da novela. De acordo com o resumo liberado pelo Gshow, a situação irá se repetir no remake.

A cena de José Leôncio confessando para Filó que sabe a verdade sobre Tadeu irá ao ar na segunda-feira, 3 de outubro. Os dois terão uma discussão sobre o rapaz não pedir a mão de Zefa (Paula Barbosa) em casamento, e a dona de casa acabará dizendo a verdade.

A briga começará com Zé dizendo que a decisão do filho em não se casar é burra. “Vai vê que ele puxô a mãe!”, sugerirá Filó. “Num foi isso que eu quis dizê”, rebaterá o protagonista. “Mais é o que ocê sempre diz, que o Tadeu é o mais burro dos trêis… E ele só pode tê puxado isso da mãe”, reforçará Filó. “Ou vai vê puxo isso do pai!”, dirá o rei do gado, dando a entender que sabe a verdade.

Será então que o ricaço dirá para a esposa que todos esses anos sempre soube que o jovem não era seu herdeiro de sangue. “Pra ele, Zé, num teve ôtro pai… Ele se apegô tanto a ocê que… Avê Maria… Se ele subé da verdade, do jeito que ele lhe qué bem, eu num sei nem o que poderia acontecê”, contará Filó.

No entanto, Tadeu ouvirá toda a conversa atrás da porta e ficará arrasado ao descobrir a verdade. O peão decidirá arrumar suas coisas e ir embora da fazenda sem falar com ninguém. “Já desconfiava. Me enganaram a vida inteira, mentiram pra mim, diacho. Vou picar a mula daqui, nunca mais ninguém vai ouvir falar de mim”, dirá o rapaz. “Num tem nada que se despedî, Tadeu… Essa nunca foi tua casa… Essa vida nunca foi tua!”.

Tadeu encontra o Velho do Rio

Tadeu montará em seu cavalo e sairá da fazenda sem rumo pelo Pantanal. No entanto, no meio do caminho, ele encontrará uma figura misteriosa para ele: o Velho do Rio.

“Apeia desse cavalo”, dirá a entidade. “O sinhô… O sinhô é o Véio do Rio?”, dirá Tadeu, perplexo. “Sô. Mais por muito tempo me chamaram de Juventino”, revelará.

O rapaz ficará chocado ao ver o avô pela primeira vez. Os dois terão uma conversa emocionante, e o rapaz se lamentará por não ser filho de José Leôncio. “Num nasci dele, num tenho o sangue dele nem nada… Sô fio d’uma morena de currutela que nem sabe dizê quem foi o meu pai…”, dirá.

“Nóis num tâmo falâno de sangue… Nóis tâmo falâno de amô”, rebaterá o pai de todas as sucuris. “Ocê num ia ganhá minha sela se num fosse um Leôncio. Fala que ocê teve cumigo e eu te chamei de neto”.

Tadeu então decidirá retornar para a fazenda e continuar vivendo com sua família. O peão mudará de ideia e vai aceitar se casar com Zefa. Os dois vão se unir oficialmente no último capítulo da trama, em uma cerimônia que também celebrará o casamento de Filó e José Leôncio.

Pantanal termina na próxima na próxima sexta-feira, 7 de outubro, com reapresentação do último capítulo no sábado. A partir do dia 10, o público começa a acompanhar Travessia, de Gloria Perez, a nova novela do horário nobre.