Recorde Interlagos F1: saiba quem detém a volta mais rápida no circuito

O Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Circuito de Interlagos, é uma das etapas mais tradicionais da Fórmula 1. Com o primeiro GP realizado em 1973, a prova em terras brasileiras ocorre sempre na reta final da temporada e, Valtteri Bottas, da Mercedes, detém o recorde de Interlagos da F1, com a volta mais rápida.

Bottas é o detentor do recorde de Interlagos da F1

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, é o piloto que possui a volta mais rápida no circuito de Interlagos na Fórmula 1. Em 2018, o competidor conseguiu fazer 1min10s540 na pista. Vale ressaltar que o recorde contabiliza apenas voltas em corridas oficiais. Os tempos realizados nos treinos, não valem.

A marca do piloto ocorreu a seis voltas do fim da etapa. Embora tenha conquistado o recorde de Interlagos da F1, Bottas não venceu a corrida na ocasião. Terminou a prova em quinto lugar e seu companheiro, Lewis Hamilton, ficou na liderança. Ao conquistar a marca, o finlandês passou o recorde que pertencia a Max Verstappen.

No ano anterior, o holandês da Red Bull conseguiu 1min11s044 e quebrou a marca do colombiano Juan Pablo Montoya, conquistada em 2004. Se contabilizar os treinamentos da Fórmula 1, a volta mais rápida pertence a Lewis Hamilton, que conseguiu 1min07s281 e pole position de 2018. No entanto, a marca não entra como oficial, por não ser em uma corrida.

Quais os maiores vencedores de Interlagos?

Os alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel são os pilotos da F1 que possuem o recorde de vitórias em Interlagos, com três triunfos cada. Enquanto Schumacher venceu em 1994, 1995 e 2000, Vettel ganhou em 2010, 2013 e 2017.

Com duas vitórias estão oito pilotos: Lewis Hamilton (2018 e 2016), Nico Rosberg (2015 e 2014), Mark Webber (2011 e 2009), Felipe Massa (2008 e 2006), Juan Pablo Montoya (2005 e 2004), Mika Häkkinen (1999 e 1998), Ayrton Senna (1993 e 1991) e Emerson Fittipaldi (1973 e 1974).

Autódromo de Interlagos

Construído em 1938, o Autódromo Jose Carlos Pace está localizado na cidade de São Paulo, sendo popularmente chamado de Interlagos em razão da proximidade com o bairro na capital paulista.

O circuito foi inspirado nas pistas de Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos Estados Unidos e o circuito de Montlhery na França. Como um de seus destaques estão as faixas em verde, amarelo e branco, que remetem às cores da bandeira do Brasil, além da curva “S” em homenagem à Senna.

A pista é composta por 71 voltas, totalizando 4.309 quilômetros na corrida. Segundo o site da F1, a pista recebeu o seu primeiro GP em 1973 com a vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi, que também venceu a etapa de 1974. Outro tupiniquim a ganhar na pista foi Carlos Pace em 1975. Ayrton Senna venceu as etapas de 1991 e 1993.

Por fim, o último representante brasileiro a terminar o circuito em primeiro lugar na Fórmula 1 foi Felipe Massa. O piloto ganhou com a Ferrari em 2006 e 2008. Na última prova em Interlagos, no ano de 2019, Max Verstappen ficou com a vitória. Já o recorde de volta mais rápida em Interlagos na F1, pertence a Valtteri Bottas.