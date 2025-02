Onde vai passar Borussia Dortmund x Sporting na Champions League (19/2)

O Borussia Dortmund recebe o Sporting nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, para o jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. A bola vai rolar entre Sporting x Borussia Dortmund às 14h45, horário de Brasília.

Dortmund – O Borussia Dortmund tem um pé nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O BVB venceu a primeira partida do playoff contra o Sporting Lisboa por 3 a 0. Agora é hora da partida de volta e quem ganhar estará nas oitavas.

Assistir Borussia Dortmund x Sporting

O jogo do Sporting e Borussia hoje será transmitido na TNT e Max ao vivo. O jogo entre BVB e Sporting Lisboa acontecerá no Signal-Iduna-Park, em Dortmund. O estádio tem capacidade para aproximadamente 81.000 espectadores. O pontapé inicial é às 14h45. Todos os fãs que não puderem estar no estádio também poderão assistir o duelo no streaming.

Na primeira partida do playoff em Lisboa, há uma semana, o resultado foi um merecido 3 a 0. Isso significa que o BVB tem boas chances de chegar às oitavas de final.

O adversário Sporting lidera a tabela do campeonato português, mas no fim de semana só conseguiu um empate por 2 a 2 com o FC Arouca. O artilheiro Gyökeres e companhia podem representar uma ameaça ao BVB novamente ou a vantagem do jogo de ida é muito grande?

>> Por que Vasco Matos não vai para o Botafogo?