Por que Vasco Matos não vai para o Botafogo?

O Santa Clara de Portugal anunciou nesta quarta-feira, 19, que renovou o contrato com o treinador Vasco Matos até 2027. O detalhe é que o Botafogo estava prestes a anunciar o português como seu novo comandante. O time carioca está há quase 50 dias sem comando.

Vasco Matos rejeita Botafogo e continua no Santa Clara

Aos 44 anos, Vasco Matos conseguiu levar o Santa Clara para a disputa do topo do Campeonato Português, mas até cogitou sair do time para comandar o Botafogo. As negociações estavam avançadas quando o clube europeu anunciou a permanência do técnico. Mas por que?

O que teria levado o treinador a escolher ficar na Europa e não vir para o Brasil seria a falta de garantias para que o profissional executasse um trabalho de alto nível. Segundo apurou a ESPN, alterações no contrato feitos de última hora também desagradaram o treinador.

Com isso, o Glorioso segue em busca de um profissional para assumir seu comando.

Com a saída de Artur Jorge em janeiro, que rescindiu o contrato para dirigir o Al Rayyan, do Catar, o time é dirigido pelo técnico interino Cláudio Caçapa.