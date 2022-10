Onde vai passar jogo do Bayern hoje: horário e escalações – 04/10

Líder do grupo C, o Bayern de Munique enfrenta o lanterna Viktoria Plzen nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, na cidade alemã de Munique, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Saiba onde vai passar jogo do Bayern hoje ao vivo nesta terça.

Com seis pontos, os bávaros contabilizam duas vitórias na liderança do grupo, enquanto o Plzen segue na lanterna sem pontos conquistados, com duas derrotas.

Onde vai passar jogo do Bayern hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar na TNT e HBO Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília), disponíveis para todo o Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal da TNT é quem exibe todas as emoções do duelo entre Bayer e Viktoria Plzen nesta terça-feira, para todos os estados do Brasil. O torcedor deve obter a emissora em sua programação para curtir todo o jogo.

Para quem prefere ou gosta de acompanhar tudo pelo celular, então o aplicativo de streaming HBO Max é a sua melhor opção. Por pacotes entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem a programação completa de canais, filmes e séries, além de todos os jogos da Champions também no tablet, computador e smartv.

BAYERN DE MUNIQUE X VIKTORIA PLZEN:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, na Alemanha

Arbitragem: Nikola Dabanović

VAR: Juan Martínez Munuera

Como está o grupo C na Liga dos Campeões?

Estão no grupo C as equipes de Bayern de Munique, Viktoria Plzen, Barcelona e Inter de Milão. O elenco alemão se mantém na liderança com 6 pontos, conquistados em duas vitórias até aqui.

Já o Barcelona, com 3, segue na vice-liderança com uma vitória e uma derrota. A Inter está empatada com o clube espanhol, enquanto o Viktoria não marcou nenhum ponto sequer.

Não há como negar que o grupo C da Liga dos Campeões é o grupo da morte. Os times do Bayern, Barcelona e Inter vão brigar pelas duas vagas até as oitavas de final, enquanto o Plzen deve ser eliminado.

Jogos da Champions League hoje

Confira quais são e onde assistir ao vivo.

13h45: Bayern de Munique x Viktoria Plzen (TNT e HBO MAX)

13h45: Olmypique de Marseille x Sporting (Space e HBO MAX)

16h: Liverpool x Rangers (HBO MAX)

16h: Ajax x Napoli (HBO MAX)

16h: Club Brugge x Atlético de Madrid (HBO MAX)

16h: Inter de Milão x Barcelona (SBT, TNT e HBO MAX)

16h: Eintracht Frankfurt x Tottenham (Space e HBO MAX)

16h: Porto x Bayer Leverkusen (HBO MAX)

