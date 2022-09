Onde vai passar jogo do Liverpool e Ajax hoje, dia 13/9

Líder do grupo A na Champions, o Ajax visita o Liverpool nesta terça-feira, 13 de setembro, para a segunda rodada da fase de grupos às 16h, no Estádio Anfield, Inglaterra. Quer saber onde vai passar jogo do Liverpool e Ajax hoje? Confira no texto as principais informações.

Também estão no grupo A da Liga dos Campeões as equipes de Napoli e Rangers.

Onde vai passar jogo do Liverpool e Ajax hoje

O jogo terá transmissão do HBO Max, serviço de streaming, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto entre Liverpool e Ajax nesta terça-feira não vai passar em nenhum canal da televisão. Isso porque as emissoras responsáveis optaram por transmitirem outros dois jogos da rodada, transferindo a exibição somente para a plataforma online.

Agora, a única opção que o torcedor tem de assistir ao grande clássico do futebol internacional vai ser no HBO Max, serviço de streaming, disponível tanto pelo celular, Android ou iOS, como no tablet, computador ou smart TV, mas apenas se o aparelho por compatível.

Para aqueles que são usuários, basta acessar a plataforma, encontrar o menu de jogos da Champions e assistir por onde e como quiser. Já os torcedores que querem tornar-se membros, basta acessar www.hbomax.com e, por R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês., assistir toda a programação do grupo.

Liverpool x Ajax:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : Artur Dias

: Artur Dias VAR : Tiago Martins

: Tiago Martins Local : Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

: Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra Onde vai passar jogo do Liverpool e Ajax hoje: HBO Max

Liverpool e Ajax: como vem as equipes para o jogo de hoje?

Na rodada de estreia, o Liverpool foi goleado pelo Napoli fora de casa. Sem pontuar, acabou na terceira posição, acima apenas do Rangers, que não marcou gols na rodada. A vitória nesta terça-feira recoloca o elenco inglês na classificação até a próxima fase. No Campeonato Inglês, o grupo aparece na 7ª posição com 9 pontos.

Klopp não poderá contar com Jones, Ramsay, Henderson e Konaté, lesionados. Apenas Keita e Ox-Chamberlain estão suspensos e por isso não poderão jogar.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Van Dijk, Robertson, Matip, Alexander-Arnold; Fabinho, Thiago, Elliott; Núñez, Luis Díaz e Salah.

Do outro lado, o Ajax fez uma ótima estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões. O elenco superou o Rangers por 4 a 0, dentro de casa. Com esse resultado, assumiu a liderança facilmente com três pontos. Por isso, busca novamente o triunfo no duelo desta terça-feira e, só assim, continuar na ponta do grupo A.

No Campeonato Holandês, o Ajax segue na liderança com 18 pontos, dois de vantagem. Aos holandeses, nenhuma nova baixa no plantel.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Bassey, Blind, Timber, Rensch; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadic, Kudus e Bergwijn.

Últimos jogos:

O Liverpool não jogou neste fim de semana porque a rodada do Campeonato Inglês foi suspensa com a morte da Rainha Elizabeth II.

Já o Ajax, no último sábado (10/09), venceu o Heerenveen por 5 a 0, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Holandês na temporada. Os gols foram de Klaassen, Taylor, Brobbey e Kudus.

Últimos jogos de Liverpool x Ajax:

Em toda a história do futebol, as equipes de Liverpool e Ajax se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias aos ingleses, um empate e um triunfo aos holandeses, de acordo com dados do portal Tranfermarkt.

No quesito gols, entretanto, o Ajax tem a vantagem com 7 gols diante de 5 do Liverpool no histórico dos confrontos, todos válidos pela Champions League da UEFA.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 1º de dezembro de 2020, pela partida de volta na fase de grupos da competição. Por 1 a 0, a equipe do Liverpool levou a melhor e saiu de campo com os três pontos.

Confira como foi a última partida entre os times.

Jogos da segunda rodada na Champions hoje

Valendo a segunda rodada da fase de grupos na Champions, sete jogos vão acontecer nesta terça, 13 de setembro, com transmissão ao vivo pela televisão e também online.

Quem vencer garante três pontos na classificação dos grupos, enquanto o empate dá aos dois times apenas um ponto cada. Por isso, confira os jogos de hoje e saiba onde assistir.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

