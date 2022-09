Onde vai passar jogo do Milan hoje na Champions e que horas? (6/9)

Pela primeira rodada do grupo E na Champions League, as equipes RB Salzburg e Milan disputam os três pontos nesta terça-feira, 6 de setembro, na Red Bull Arena, na Áustria. A partida está marcada para começar às 16h (horário de Brasília), e onde vai passar jogo do Milan hoje você confere a seguir no texto com todas as informações.

Onde vai passar jogo do Milan hoje ao vivo?

O jogo do Milan hoje vai passar no HBO MAX, a partir das 16h (horário de Brasília). Com transmissão para todo o Brasil, o serviço de streaming está disponível apenas para assinantes.

É isso mesmo que você leu torcedor, a partida do Milan hoje na Champions não tem transmissão em nenhum canal de televisão. Por isso a única maneira de assistir todos os lances do embate é através da plataforma de streaming HBO Max, com transmissão por todo o país aos assinantes.

Se você já é assinante do streaming, basta entrar pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, inserir o e-mail e a senha para curtir ao vivo as partidas da Champions League hoje. Para quem ainda não é membro, basta acessar o site www.hbomax.com e optar pelo melhor pacote.

Com filmes, séries e futebol, os valores são de R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

RB Salzburg x Milan

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Salzburg, na Áustria

Arbitragem: Srdjan Jovanović

VAR: Bastian Dankert

Rodada: Primeira rodada do grupo E

Onde vai passar jogo do Milan hoje: HBO Max

O que esperar do grupo E na Champions League 2022?

Pelo grupo E, disputam a primeira fase da Champions League as equipes de Milan, RB Salzburg, Chelsea e Dínamo de Zagreb. No mês de agosto, a UEFA realizou o sorteio que determina todos os oito grupos com quatro times cada, com trinta e duas competindo no torneio europeu de futebol.

A bola vai rolar nesta terça com Milan e RB Salzburg, na Red Bull Arena, pela primeira rodada da fase de grupos. O time italiano está de volta para a competição depois de ser campeão nacional na temporada passada, pronto para começar a nova temporada com o pé direito mesmo fora de casa.

Para os austríacos, Fernando é peça chave no elenco do Salzburg, prometendo dar muito trabalho ao grupo visitante neste confronto.

Ainda no grupo, é nítido que o Chelsea é um dos favoritos. Na temporada passada, acabou eliminado nas quartas de final pelo Real Madrid, enquanto o Dínamo de Zagreb pode surpreender.

GRUPO E

Milan

Chelsea

RB Salzburg

Dínamo de Zagreb

Prováveis escalações de RB Salzburg e Milan

Para os austríacos, os jogadores Diambou, Koita, Omoregie, Piątkowski e Tijani são as baixas.

Provável escalação do RB Salzburg: Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjaergaard; Okafor e Fernando.

Ibrahimovic é o principal desfalque do técnico Stefano Pioli, além de Rebic, lesionado. No ataque, Giroud deve permanecer como titular ao lado de Messias, Díaz e Rafa Leão.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

Próximos jogos de RB Salzburg e Milan:

RB SALZBURG:

Ried x RB Salzburg – Sábado, 10/09 às 12h – Campeonato Austríaco

Chelsea x RB Salzburg – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

MILAN:

Sampdoria x Milan – Sábado, 10/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

Milan x Dínamo de Zagreb – Quarta-feira, 14/09 às 13h45 – Champions League

