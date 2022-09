Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje? Que horas é o Real Madrid (14/9)

Pela segunda rodada do grupo F na Liga dos Campeões, o Real Madrid recebe o RB Leipzig nesta quarta, 14 de setembro, às 16h (horário de Brasília), com o Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, sendo o palco do embate. Quer saber onde vai passar jogo do Real Madrid hoje? Fique de olho em todas as informações no texto abaixo.

Também estão no grupo F da Champions League os times Shakhtar Donetsk e Celtic.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje na Champions tem transmissão do HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), disponível para todo o Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, a partida nesta quarta-feira não contará com transmissão em nenhum canal de televisão. Por isso, a única opção para curtir todos os momentos do embate vai ser o HBO Max, serviço de streaming por assinatura.

Quem já é assinante pode acessar a plataforma através do aplicativo no celular, tablet, computador ou na própria smart TV, direto do sofá de casa, como preferir. Basta inserir o e-mail e a senha de usuários no aplicativo e pronto, você estará conectado! Mas para aqueles que não são membros, é só acessar www.hbomax.com, escolher o pacote entre as opções R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês e pronto.

Real Madrid x RB Leipzig:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha

Arbitragem: Maurizio Mariani

VAR: Massimiliano Irrati

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje: HBO Max

+ 9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League

Real Madrid x RB Leipzig: como estão as equipes na temporada?

Atual campeão, o Real estreou com vitória diante do Celtic na rodada passada da Liga dos Campeões. Mesmo com os 3 pontos, o elenco vem na segunda posição da tabela porque está em desvantagem no saldo de gols para o Shakhtar. Agora, terá de vencer o jogo desta quarta se quiser assumir a primeira posição do grupo na Champions. Pelo Campeonato Espanhol, os merengues estão em primeiro lugar com 15 pontos, dois de vantagem.

A principal baixa é Benzema, além de Militão e Lucas Vázquez, todos por lesões.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo e Vinícius Júnior.

O novo técnico Marco Rose estreia nesta quarta-feira sob o comando do time na Champions. Na rodada passada, o elenco alemão perdeu para o Shakhtar na primeira rodada e, por isso, caiu para a terceira posição do grupo sem pontos anotados. Se vencer, terá chances de brigar pela classificação. No Campeonato Alemão, está na 10ª posição com 8 pontos conquistados em duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Para o jogo de hoje, Rose não terá Olmo, Klostermann e Laimer, lesionados.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Real Madrid goleou o Mallorca por 4 a 1, dentro de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram de Valverde, Vini Junior, Rodrygo e Rudiger.

Já o RB Leipzig também goleou o Borussia Dortmund no sábado (10/09), sexta rodada do Campeonato Alemão pelo placar de 3 a 0.

Os gols marcados são de Orbán, Haldara e Szoboszlai.

Agenda da Champions League hoje – quarta-feira 14/09

Além do duelo entre Real Madrid e Leipziz, outros oito jogos também serão realizados nesta quarta-feira, 14 de setembro, entre dois horários à tarde.

O destaque fica para o jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund, além do embate entre Benfica e Juventus, no mesmo grupo que o PSG, que enfrenta o Maccabi nesta quarta.

Por isso, confira a seguir todos os jogos de hoje na Champions e saiba onde assisti-los ao vivo.

Quarta-feira – 13h45

Shakhtar Donetsk x Celtic – 13h45 (Space e HBO Max)

Milan x Dínamo de Zabreg – 13h45 (TNT e HBO Max)

Quarta-feira – 16h

Chelsea x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Rangers x Napoli – 16h (HBO Max)

Real Madrid x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Manchester City x Borussia Dortmund – 16h (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x PSG – 16h (TNT e HBO Max)

Copenhague x Sevilla – 16h (HBO Max)

Juventus x Benfica – 16h (HBO Max)

