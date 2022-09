Onde vai passar jogo do Sporting x Tottenham hoje na Champions (13/9)

Disputando a liderança do grupo D na Champions League, o Sporting recebe o Tottenham nesta terça-feira, 13 de setembro, às 13h45 (Horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar jogo do Sporting x Tottenham hoje pela TV e também online.

Onde vai passar jogo do Sporting x Tottenham hoje

O jogo do Sporting e Tottenham hoje vai passar na TNT, na TV fechada, às 13h45 (horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming HBO Max também transmite a partida.

Quer assistir e torcer com a Champions League hoje? Então você deve sintonizar o canal da TNT, disponível em todos os estados do Brasil, através das operadoras de TV por assinatura. Os direitos da competição são exclusivos do canal e só podem ser transmitidos pela emissora.

Outra preferência pode ser o HBO Max, serviço de streaming para quem é assinante. Está acostumado a acompanhar todos os lances pelo celular? Basta acessar o site www.hbomax.com ou o aplicativo também pelo navegador, tablet, computador ou smart TV, encontrar o mosaico da Champions e pronto.

Quer tornar-se membro da plataforma HBO? Os valores dos pacotes vão de R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Sporting x Tottenham:

Horário : 13h45 (horário de Brasília)

: 13h45 (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : Srdjan Jovanovic

: Srdjan Jovanovic VAR : Paolo Valeri

: Paolo Valeri Local : Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

Sporting x Tottenham: como vem as equipes?

O Sporting faturou os três pontos diante do Eintracht Frankfurt pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Com três pontos pelo grupo D, o elenco português é o líder com vantagem no saldo de gols. Por isso, a vitória nesta terça-feira é tão importante se quiser a vantagem até a próxima fase. No Campeonaot Português, vem na 7ª posição com dez pontos apenas.

Para os portugueses, Juste, Cabral e Daniel Bragança estão fora do jogo desta terça-feira.

Provável escalação do Sporting: Adán; Inácio, Coates, Esgaio; Morita, Santos, Ugarte, Porro; Pote, Paulinho e Trincão.

O Tottenham não entrou em campo no fim de semana já que a Premier League optou por adiar a rodada devido ao falecimento da Rainha. Na estreia da nova temporada da Champions, os Spurs venceram em casa o Olympique de Marseille para garantir a vice-liderança do grupo D com três pontos. Com a segunda vitória nesta terça, o grupo inglês assume a primeira posição.

O brasileiro Lucas Moura é o único desfalque do técnico Antonio Conte.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Royal, Hojbjerg, Bentacur, Perisic; Son, Harry Kane e Richarlison.

GRUPO D

1 Sporting – 3 pontos

2 Tottenham – 3 pontos

3 Olympique – 0 pontos

4 Eintracht Frankfurt – 0 pontos

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Sporting venceu o Portimonense por 4 a 0, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Português. Os gols foram de Trincão, Pedro e Nuno Miguel.

Do outro lado, o Tottenham não entrou em campo porque a rodada do fim de semana foi adiada após a morte da Rainha Elizabeth II.

Quais são os jogos da Champions hoje?

Disputados pela segunda rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões, sete partidas serão realizadas nesta terça-feira, 13 de setembro de 2022, pela nova temporada da maior competição de clubes na Europa.

Para a segunda rodada, o destaque fica com o encontro de Bayern e Barcelona, além do jogo entre Liverpool e Ajax, protagonistas da temporada passada.

Confira os jogos de hoje na Champions e onde assistir cada um.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

