Como assistir jogo da Inter de Milão hoje e horário na Série A - 07/01/2023

Com três vitórias acumuladas, a Inter de Milão visita o Monza neste sábado, pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano no Stadio Brianteo. O jogo da Inter de Milão hoje vai começar às 16h45 (horário de Brasília) objetivos diferentes para as equipes. Saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

+ Quem é o dono da Inter de Milão? Conheça o bilionário chinês

Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo

O jogo da Inter de Milão hoje no Campeonato Italiano vai passar na ESPN 4 e Star+, às 16h45 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN detém os direitos de imagens por isso só ela pode exibir ao vivo entre as operadoras de TV paga.

Também dá para assistir a partida no Star +, plataforma digital disponível somente para assinantes tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Brianteo

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Monza x Inter de Milão

O elenco do Monza ocupa a 15ª posição da tabela com 17 pontos, conquistados em cinco vitórias, dois empates e nove derrotas na temporada do Campeonato Italiano. O elenco tem como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento e consequentemente lutar pela parte de cima da tabela.

Do outro lado, a Inter de Milão venceu o Napoli na última rodada de clássico italiano. Com isso, garantiu a terceira vitória seguida para se garantir na quarta posição com 33 pontos, somados em 11 vitórias e cinco derrotas na competição.

Confira a seguir como foi o último jogo da Inter de Milão.



Escalações:

Sensi, Rovella e Donati estão fora do jogo de hoje.

Escalação do jogo do Monza hoje: Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Santos; Ranocchia, Augusto, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprai e Mota.

Para a Inter, Brozovic é a única baixa.

Escalação do jogo da Inter de Milão hoje: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku e Dzeko.

Quem é o adversário da Inter na Champions?

A Inter de Milão vai jogar contra o Porto nas oitavas de final da UEFA Champions League. Em dois jogos, ida e volta, os confrontos já estão marcados no calendário da temporada.

O primeiro embate será realizado na quarta-feira, 22 de fevereiro, no Estádio San Siro, na Itália às 17h (Horário de Brasília). A volta será no dia 14 de março de 2023, no Estádio do Dragão, em Portugal, a partir das 17h.

Quem vencer o confronto avança para as quartas de final da Champions, onde o sorteio da UEFA é que vai definir quem será o próximo rival da equipe. Em caso de empate, a prorrogação tem início e se nada mudar a disputa de pênaltis vai definir.

LEIA TAMBÉM:

Quando começa o Paulistão 2023: equipes, data e como funciona

Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano