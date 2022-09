Onde vai passar Manchester City x Borussia Dortmund hoje e horário (14/9)

Partida marca o reencontro de Erling Haaland, atual jogador do Manchester, com a sua ex-equipe no futebol

Com Haaland em campo, o Manchester City enfrenta o Borussia Dortmund nesta quarta-feira, 14 de setembro, pela segunda rodada do grupo G na Liga dos Campeões, às 16h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. Quer saber onde vai passar Manchester City x Borussia Dortmund hoje? Confira as informações no texto abaixo.

Estão no grupo G da Champions League também os times de Sevilla e Copenhague.

Onde vai passar Manchester City x Borussia Dortmund hoje

O jogo do Manchester City e Borussia Dortmund hoje vai passar no Space, na TV fechada, às 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir no HBO Max, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, o canal Space, disponível em operadoras de TV por assinatura, transmite para todo o Brasil o clássico do futebol internacional nesta quarta-feira. O torcedor deve obter a emissora em sua programação para acompanhar todos os lances.

Para o torcedor que gosta de assistir online, a opção é o HBO Max, serviço de streaming. Assinantes tem o direito a escolherem a maneira que querem acompanhar, pelo celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Para os que não são membros da plataforma, basta acessar www.hbomax.com, escolher o melhor pacote entre R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês e pronto!

Manchester City x Borussia Dortmund:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Arbitragem: Daniele Orsato

VAR: Marco Di Bello

Manchester City x Borussia Dortmund: como estão as equipes?

Sob o comando de Pep Guardiola, o City estreou com goleada contra o Sevilla na rodada de estreia. Com esse resultado, o elenco inglês garantiu-se na liderança com 3 pontos, além da vantagem no saldo de gols. Por isso, vai em busca novamente da vitória na competição para se manter na ponta.

No Campeonato Inglês, aparece em segundo lugar com 14 pontos, um a menos do que o líder Arsenal. Para o jogo desta quarta, Guardiola não contará com Laporte, lesionado.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; João Cancelo, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland e Phil Foden.

Do outro lado, o Dortmund também deu o pontapé inicial na Champions com vitória, depois de vencer o Copenhague na última semana. Vice-líder com 3 pontos, o elenco alemão quer o triunfo nesta quarta-feira para assumir a primeira posição e, assim, destronar o City na busca pela classificação.

No Campeonato Alemão, tem 12 pontos em 5º lugar na tabela. Os alemães continuam sem Bynoe-Gittens, Dahoud, Kobel e Morey, lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Brandt, Marco Reus, Reyna; Modeste.

Últimos jogos:

O Manchester City não entrou em campo no último fim de semana porque a rodada do Campeonato Inglês foi suspensa com a morte da Rainha Elizabeth II.

Já o Borussia foi derrotado no último sábado (10/09) pelo RB Leipzig em 3 a 0, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Alemão.

Histórico de Manchester City x Borussia Dortmund

Em toda a história do futebol internacional, as equipes de Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentaram por quatro oportunidades, duas vitórias aos ingleses, um empate e um triunfo aos alemães.

No quesito gols, o City novamente tem a vantagem com 5 gols marcados diante de 4 do Dortmund em todo o histórico do duelo. Nesta quarta-feira será o quinto jogo entre os dois.

A última vez que se encontraram foi em 14 de abril de 2021, nas quartas de final da Champions League, em duas oportunidades. Na partida de volta, o City venceu por 2 a 1 e garantiu a classificação até a semifinal, garantido na final mais tarde diante do Chelsea.n

Confira os vídeos do último jogo entre os times.

Quais são os jogos da Champions hoje?

Além do embate entre Manchester City e Borussia Dortmund, outros oito confrontos estão marcados para esta quarta-feira, 14 de setembro, no período da tarde com transmissão ao vivo.

O protagonismo fica com o jogo do PSG, com Messi, Neymar e Mbappé diante do Maccabi Haifa, enquanto o Benfica encontra a Juventus para definir a liderança.

Confira a seguir todos os jogos de hoje na Champions.

Quarta-feira – 13h45

Shakhtar Donetsk x Celtic – 13h45 (Space e HBO Max)

Milan x Dínamo de Zabreg – 13h45 (TNT e HBO Max)

Quarta-feira – 16h

Chelsea x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Rangers x Napoli – 16h (HBO Max)

Real Madrid x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Manchester City x Borussia Dortmund – 16h (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x PSG – 16h (TNT e HBO Max)

Copenhague x Sevilla – 16h (HBO Max)

Juventus x Benfica – 16h (HBO Max)

