Onde vai passar Rangers x Napoli hoje ao vivo? Que horas vai ser? (14/9)

Pela segunda rodada no grupo A da Champions League, o Rangers recebe o Napoli nesta quarta-feira, 14 de setembro, a partir das 16h (horário de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasglow. Confira onde vai passar Rangers x Napoli hoje ao vivo para não perder nenhum lance. Enquanto um busca a primeira vitória no torneio, o outro quer permanecer na liderança.

Também integram no grupo A da Liga dos Campeões as equipes de Liverpool e Ajax.

Onde vai passar Rangers x Napoli hoje ao vivo

O jogo do Rangers e Napoli hoje terá transmissão do HBO Max, serviço de streaming, a partir das 16h (Horário de Brasília), em todo o Brasil ao vivo.

Para a infelicidade dos torcedores, a partida não vai passar em nenhum canal de televisão. Isso significa que apenas o serviço de streaming HBO Max vai transmitir o duelo da Champions League nesta quarta-feira. A plataforma detém os direitos da competição na temporada e por isso é o único sistema a transmitir cada um dos jogos.

Para quem já é assinante do HBO, pode assistir através do aplicativo para celular, no tablet, computador ou até mesmo pela smart TV de casa. Se preferir, pode acessar o próprio site através do navegador, em www.hbomax.com.

Para aqueles que não são assinantes, mas desejam tornar-se membros, basta escolher pelo melhor pacote entre os valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Rangers x Napoli:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, em Glasglow, na Escócia

Arbitragem: Antonio Mateu Lahoz

VAR: Marco Fritz GER

Onde vai passar Rangers x Napoli hoje: HBO Max

Como estão Rangers e Napoli na temporada?

O Rangers busca a sua primeira vitória nesta quarta-feira, pela segunda rodada do grupo A na competição internacional. Durante a rodada de estreia, o elenco foi derrotado pelo Ajax em 4 a 0, goleada que deixou o clube totalmente sem esperanças. Agora, correrá contra o tempo para seguir vivo na luta pela classificação. No Campeonato Escocês, vem na segunda posição com 13 pontos.

Para o confronto desta quarta-feira, o elenco não terá, segundo o site da UEFA, os jogadores Lawrence, Helander e Hagi, lesionados.

Provável escalação do Rangers: McGregor; King, Goldson, Sands, Barisić; Davis, Lundstram; Arfield, Kamara, Kent; Colak.

Para o elenco do Napoli, a primeira rodada foi muito boa. Diante do Liverpool, o grupo italiano goleou os ingleses por 4 a 1, dentro de casa. Com o resultado, o Napol assumiu a primeira posição com 3 pontos e, por isso, vai em busca da permanência no topo. Pelo Campeonato Italiano, também é líder com 14 pontos conquistados em quatro vitórias e dois empates.

Para os napolitanos, apenas Osimhen segue indisponível por lesão.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

Últimos jogos:

O elenco do Rangers não entrou em campo no último fim de semana porque a rodada no Campeonato Escocês foi suspensa devido a morte da Rainha Elizabeth II.

Enquanto isso, o Napoli venceu o Spezia por 1 a 0, em casa, no último sábado (10/09), pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O gol foi de Raspadori.

