Por que Messi não vai jogar pelo PSG na Champions (3/11)?

Principal contratação do PSG para essa temporada, o atacante Lionel Messi não vai jogar o próximo jogo da equipe na Champions League, nesta quarta-feira, 3. O craque argentino sofre com dores no joelho e um incômodo na coxa esquerda, segundo informou o clube, e sequer foi relacionado ao jogo diante da RB Leipzig.

Pela primeira vez nessa Champions League, Messi não vai jogar pelo PSG. O clube divulgou a lista de relacionados para o jogo na Alemanha, diante do RB Leipzig, e o nome do camisa 30 não apareceu. De acordo com comunicado do clube, o atleta ‘sentiu desconforto na coxa esquerda e dores no joelho’.

Com a ausência do argentino, a lista de desfalques para o treinador Maurício Pochettino, aumentou. A equipe ainda está sem os meias Marco Verratti, que está com uma lesão na região do abdômen, e Leandro Paredes, mas em reta final de recuperação de problemas na coxa esquerda. Além de Sergio Ramos, que ainda não estreou.

O zagueiro, contratado no início da temporada 2021/2022, operou o joelho, lesionou o tendão de Aquiles, teve problemas na panturrilha e contraiu Covid-19, tudo neste ano. Seu último embate foi dia 5 de maio, pelo Real Madrid. Na ocasião, os merengues enfrentaram o Chelsea no segundo confronto da semifinal da Liga dos Campeões da temporada passada.

Sem Messi, qual a escalação do PSG?

Com a ausência de Lionel Messi, que não vai jogar devido às dores no joelho e coxa, o trio de ataque do PSG deve ser Di Maria, Neymar e Mbappé. O francês se recuperou de uma infecção no ouvido e está novamente disponível, após se ausentar na vitória diante do Lille por 2 a 1, no Campeonato Francês.

Quem também esteve fora do último embate foi o lateral Achraf Hakimi, suspenso, mas retorna à titularidade para o confronto desta quarta, 3, na Champions. Veja abaixo o provável time do PSG:

RB Leipzig x PSG: onde assistir?

A partida entre RB Leipzig e PSG ocorre nesta quarta-feira, 3, na Alemanha, na Red Bull Arena, válida então pela 4ª rodada da UEFA Champions League. A bola rola a partir das 17 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo e exclusiva no Brasil, através da plataforma streaming do HBO Max.

Embora Messi não vai jogar pelo PSG a próxima partida, o clube terá o retorno de Mbappé, que deve atuar ao lado de Neymar Jr. e Di Maria no ataque do time de Paris.

RB Leipizg x PSG – 3 de novembro de 2021, às 17h (HBO Max)