PSG x Istanbul Basaksehir: onde assistir ao jogo da Champions League

Em clima de final, o PSG recebe o Istanbul Basaksehir nesta terça-feira (08), às 17h, no Parc des Princes, em Paris, pela sexta rodada do grupo H da Champions League. Empate basta para a equipe de Neymar garantir a classificação para as oitavas. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Em grupo completamente embolado, três equipes disputam as duas vagas restantes. Para o Paris Saint-Germain, se empatar, já carimba o passaporte. Mas, para passar em primeiro lugar, precisa vencer. Por outro lado, o time turco não tem mais chances de avançar.

PSG x Istanbul Basaksehir: onde assistir?

A partida entre PSG x Istanbul Basaksehir tem transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo H?

Depois de vencer o Manchester United na semana passada, a equipe francesa decide nesta sexta e última rodada da fase de grupos. Para avançar, o Paris só precisa empatar ou vencer, se quiser fechar em primeiro lugar do grupo. Todavia, se cair em casa e o jogo entre RB Leipzig e Manchester United der empate, está fora.

Ao time inglês, que termina esta fase jogando na Alemanha, fora de casa em confronto direto, necessita apenas de um empate. Mas, para terminar em primeiro lugar no grupo, precisa também torcer por uma derrota do PSG.

Para os alemães do Leipzig, vencendo está qualificado. Entretanto, se der empate, torce para o Paris perder.

Ao Istanbul, não restam mais chances. A equipe turca entra em campo apenas para cumprir tabela.

Possíveis escalações de PSG x Istanbul Basaksehir

Thomas Tuchel não conta com Bernat, Icardi e Sarabia para este confronto. Porém, Julian Draxler está de volta ao plantel e pode ser utilizado em campo. Ademais, o time francês deve chegar com força máxima para conquistar a vaga.

Provável PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Kurwaza); Pereira, Paredes, Herrera (Verratti); Di Maria, Mbappe, Neymar

Le point médical avant #PSGIBFK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2020

Para o time visitante, o brasileiro Junior Caiçara continua afastado do plantel. Já Martin Skrtel está fora para cumprir suspensão.

Provável Basaksehir: Gunok; Rafael, Ponck, Tekdemir, Kaldirim; Kahveci, Ozcan; Visca, Giuliano (Turuc), Ba, Gulbrandsen (Crivelli).

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta terça. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Zenit x Borussia Dortmund – 14h55 – Canal Space

Lazio x Club Brugge – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Barcelona x Juventus – 17h – Canal TNT

Chelsea x Krasnodar – 17h – Canal Space

Dínamo x Ferencváros – 17h – EI Plus

Rennes x Sevilla – 17h – EI Plus

RB Leipzig x Manchester United – Facebook Esporte Interativo