Messi joga? Onde assistir Inter Miami x Al Ahly na estreia do Mundial de Clubes

O Inter Miami dará início à reformatada e expandida Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 quando enfrentar o gigante egípcio Al Ahly na noite de sábado, 14 de junho. O jogo começa às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

Transmissão do jogo do Inter Miami x Al Ahly

Os fãs podem assistir o jogo do Mundial de Clubes neste sábado pelo Sportv, DAZN e CazéTV. A partida não terá transmissão na TV aberta. Leonel Messi está escalado.

CazeTV

O canal do Casimiro no Youtube fará transmissão ao vivo, com comentários do streamer e convidados sobre as partidas. Veja como assistir:

– Abra o site do Youtube ou aplicativo

– Pesquise pelo canal Casé TV

– Entre no vídeo ao vivo do jogo e assista

SporTV

O SporTV, emissora de sinal fechado, pertencendo ao grupo Globo, também estará transmitindo os jogos da competição.

Globoplay

Para assistir a transmissão da Copa do Mundo pelo Globoplay é preciso apenas ter uma conta na plataforma da Globo, no entanto, esse cadastro é feito de forma gratuita. Veja como acompanhar os jogos, após fazer sua inscrição no site.

Acesse o site Globoplay ou abra o aplicativo da plataforma

Clique em “Agora na TV”

Entre em sua conta com e-mail e senha

DAZN

O aplicativo DAZN pode ser sincronizado nos dispositivos móveis da Apple e Android, tablets, videogames como o Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S, e plataformas de TV e streaming Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku, aparelhos smartv da LG, Sony, Samsung, Panasonic, Toshiba, Hisense, Phillips, Vizio, Vestel e Sharp.

Se preferir, pode simplesmente sincronizar a sua conta no www.dazn.com pelo navegador do computador. No celular, baixe o aplicativo DAZN no Android ou iOS de graça e insira a sua conta de assinante.

Como chegam as equipes no Mundial de Clubes

A celebração do futebol de clubes que vai agitar os Estados Unidos neste verão começa em Miami, com Lionel Messi buscando conquistar o Mundial de Clubes pela quarta vez na carreira. Embora já tenha vencido em 2009, 2011 e 2015 com o Barcelona, ​​esta edição é diferente e o verá enfrentar uma tarefa mais difícil ao liderar o Inter Miami em sua viagem inaugural no torneio expandido. Os Herons começarão a partida diante de uma torcida acolhedora no Hard Rock Stadium em Miami , enfrentando um formidável time egípcio, o Al Ahly.

Embora o Al Ahly não tenha conseguido garantir uma estrela antes do torneio, o time africano tem sido um forte concorrente e já está acostumado com o Mundial de Clubes. Vencer este torneio pode ser uma tarefa árdua para ambas as equipes envolvidas na partida de abertura, mas considerando a premiação em dinheiro, até mesmo passar da fase de grupos será uma ocasião lucrativa. Porto e Palmeiras são as outras equipes do Grupo A , tornando este um grupo do qual qualquer equipe pode sair.