Porto x Juventus: onde assistir ao vivo e possíveis escalações (17/02)

O Porto recebe a Juventus nesta quarta-feira (17), às 17h, no Estádio do Dragão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Quem vencer o confronto sai na frente com vantagem pela disputa da classificação para a próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Porto x Juventus: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do Facebook da TNT Sports a partir das 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT.

Possíveis escalações de Porto x Juventus

No time do Porto, Marcano e Nanu seguem em treino integrado condicionado enquanto Mbaye tem uma recuperação mais lenta. Já Otávio segue como dúvida.

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sarr; Oliveira, Uribe, Corona, Díaz; Marega, Taremi.

Em entrevista coletiva, o técnico Pirlo garantiu que Ramsey está bem e disponível para jogar nesta quarta. Já Chiellini e Dybala, mesmo convocados, não estão aptos para entrar em campo. Arthur e Cuadrado não aparecem na convocação.

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentacur, Rabiot, McKennie; Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira os jogos das oitavas da Champions League

Ademais, as oitavas de final da UEFA Champions League também traz outros jogos para você acompanhar. Então, confira todos os jogos e horários.

RB Leipzig 0 x 2 Liverpool

Barcelona 1 x 4 PSG

Sevilla x Borussia Dortmund – 17h

Atlético de Madrid x Chelsea – Terça-feira (23/02) – 17h

Lazio x Bayern de Munique – Terça-feira (23/02) – 17h

Atalanta x Real Madrid – Quarta-feira (24/02) – 17h

Borussia Monchengladbach x Manchester City – Quarta-feira (24/02) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Porto aparece em segundo lugar com quarenta e um pontos no Campeonato Português. Vice-líder, o clube possui dez pontos a menos que o Sporting e por isso precisa somar pontos nas próximas rodadas se quiser garantir o título desta temporada. Dessa maneira, tem doze vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Diferente de outras temporadas, a Juventus sofre para conseguir alcançar a liderança. Em 4ª posição com quarenta e dois pontos, a Velha Senhora disputa com Inter de Milão, Milan e Roma para chegar até o topo da tabela. Assim, venceu doze jogos, empatou seis e perdeu três. Na Copa da Itália, joga a final contra a Atalanta no dia 19 de maio.