Depois do triste caso de racismo na terça-feira (08) durante o jogo entre PSG x Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, pela última rodada da Champions League, a UEFA remarcou a partida para esta quarta-feira (09), às 14h55. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Jogadores de ambas as equipes saíram do campo ontem, durante o primeiro tempo, em forma de protesto pelo ocorrido. A UEFA chegou a comunicar que a partida seria reiniciada, mas os jogadores se recusaram a voltar em campo.

PSG x Istanbul Basaksehir: onde assistir?

A partida entre PSG x Istanbul Basaksehir possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 14h55 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Entenda o que aconteceu durante a partida

Em lance de falta cometida pelo lateral brasileiro Rafael, do Basaksehir, aos 13 do primeiro tempo, o árbitro mostrou o cartão amarelo. Contudo, neste momento, a comissão do time visitante inesperadamente não aceitou e aproximou-se para reclamar.

Assim, o quarto árbitro, Sebastian Coltescu, teria proferido ofensas racistas ao membro da comissão do Istanbul, Pierre Webó. O rapaz se revoltou, além de receber posteriormente o cartão vermelho.

Dessa maneira, os jogadores foram tirar satisfação com o árbitro e decidiram sair de campo, sem clima para jogo. Sendo assim, confira em vídeo:

MOMENTO HISTÓRICO! Os jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir saíram de campo após ofensas racistas ditas pelo quarto árbitro! Um caso que ficará marcado, com certeza! #CasaDaChampions pic.twitter.com/9yIV4bC65w — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Então, qual é a situação do grupo H?

A equipe do RB Leipzig já está classificada para as oitavas de final depois de vencer o Manchester United por 3 a 2. Entretanto, se o Paris vencer hoje, também está classificado e em primeiro lugar, já que possui vantagem no confronto direto.

Enquanto isso, em terceiro lugar, o Manchester United, com nove pontos, vai para a segunda fase da Liga Europa. O Istanbul não possui mais chances, eliminado.

Escalações de PSG x Istanbul Basaksehir

A partida já teve início, portanto as escalações já foram reveladas.

Thomas Tuchel não conta com Bernat, Icardi e Sarabia para este confronto. Julian Draxler está de volta ao plantel e pode ser utilizado em campo.

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Bakker; Paredes, Rafinha, Verratti, Mbappe, Neymar.

Dessa maneira, para o time visitante, o brasileiro Junior Caiçara continua afastado do plantel. Já Martin Skrtel está fora para cumprir suspensão.

Provável Basaksehir: Gunok; Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim; Kahveci, Ozcan; Tekdemir, Kahveci; Crivelli, Gulbrandsen, Turuc.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além disso, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Midtjylland x Liverpool – 14h55 – Canal Space

Ajax x Atalanta – 14h55 – Canal TNT e Facebook do Esporte Interativo

Real Madrid x Borussia Monchengladbach – 17h – Facebook do Esporte Interativo

RB Salzburg x Atlético de Madrid – 17h – Facebook Esporte Interativo

Inter de Milão x Shaktar – 17h – Canal TNT

Bayern de Munique x Lokomotiv Moscou – 17h – EI Plus

Manchester City x Olympique de Marseille – 17h – Canal Space

Olympiacos x Porto – 17h – EI Plus