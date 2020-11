PSG x RB Leipzig: onde assistir ao jogo da Champions League

PSG e RB Leipzig se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h, pela quarta rodada do grupo H, na Champions League, em Paris, no Parc des Princes. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Enfrentando uma complicada situação, o time francês precisa da vitória se quiser se classificar para as oitavas da competição. Contudo, se os alemães vencerem, o caminho fica mais difícil.

PSG x RB Leipzig: onde assistir?

A partida entre PSG e RB Leipzig tem transmissão ao vivo do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

O grupo H está completamente embolado, com chances para todos os quatro times. Manchester United e RB Leipzig possuem seis pontos, em primeiro e segundo lugar respectivamente. Assim, PSG e Basaksehir vem logo atrás com três.

O Paris precisa vencer para que, dessa maneira, dependa apenas de si para ter a tão sonhada classificação. Com o Leipzig também, além de torcer contra o líder United.

No Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain está em primeiro lugar, com vinte e quatro pontos. Diferente do torneio internacional, não tem sua liderança ameaçada.

Enquanto isso, no Campeonato Alemão, o RB ocupa o 4º lugar, com dezessete pontos.

Possíveis escalações de PSG x RB Leipzig

Para o técnico Tuchel, Herrera e Verratti serão avaliado antes da partida, sendo dúvidas para o confronto, segundo boletim do PSG em site oficial. Enquanto isso, Icardi, Draxler, Gueye, Thilo Kehrer e Bernat e Kimpembe seguem fora.

Neymar, que jogou na última sexta (20) contra o Monaco, também deve ser titular, assim como Mbappé.

Provável PSG: Navas; Kurzawa, Diallo, Florenzi, Marquinhos; Pereira, Paredes (Herrera), Rafinha (Kean); Di Maria, Neymar e Mbappe.

Por outro lado, para o Leipzig, as baixas são poucas. Hwang está isolado depois de testar positivo para covid-19. Klostermann, Halstenberg, Laimer e Mukiele seguem fora.

Provável Leipzig: Gulacsi; Konaté, Upamecano, Orban; Adams, Sabitzer, Haidara, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; Forsberg.

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além do confronto entre PSG x RB Leipzig, outros sete jogos acontecem nesta terça.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Rennes x Chelsea – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Sevilla – 14h55 – Canal Space

Lazio x Zenit – 17h – EI Plus

Borussia Dortmund x Club Brugge – 17h – EI Plus

Dínamo de Kiev x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Juventus x Ferencváros – 17h – Facebook Esporte Interativo

Manchester United x Istanbul Basaksehir – 17h – Canal Space