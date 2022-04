Qual canal vai passar Real Madrid x Chelsea hoje ao vivo e horário (12/04)

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), pelas quartas de final da Champions League de 2022, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Dessa maneira, confira os detalhes e saiba em qual canal vai passar Real Madrid x Chelsea hoje.

Quem vencer vai enfrentar Atlético de Madrid ou Manchester City na semifinal.

Que horas começa o jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid e Chelsea hoje, terça-feira em 12 de abril de 2022, vai começar às 16h, pelo horário de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

A partida é válida pelo jogo de volta nas quartas de final da Champions League de 2022. No primeiro jogo, o elenco espanhol venceu por 3 a 1, com três gols de Benzema e desconto de Havertz aos ingleses.

A transmissão no Brasil vai ser durante a tarde, seguindo o horário de Brasília, já que Madrid, na Espanha, está 5 horas à frente de Brasília.

Qual canal vai passar Real Madrid x Chelsea hoje

O jogo do Real Madrid e Chelsea hoje vai passar no SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora do SBT transmite a partida da Champions League nesta terça-feira para todos os estados do Brasil de graça, tanto no canal principal como afiliadas. A narração vai ser de Luiz Alano com comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

Além disso, o site do SBT (www.sbt.com.br) e o aplicativo também retransmitem a partida de graça para quem prefere assistir online.

Outra opção é o canal TNT, disponível em operadoras por assinatura, assim como o serviço de streaming HBO Max, plataforma encontrada no site (www.hbomax.com) ou aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90.

Informações de qual canal vai passar Real Madrid x Chelsea hoje ao vivo

Data: 12/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

+ Final da Champions League 2022: onde vai ser, data e quem vai disputar

Provável escalação do Real Madrid e Chelsea

Escalação do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Modrić, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema e Vinícius Júnior

Escalação do Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, James, Kanté, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz e Ziyech

Com três gols de Karim Benzema e uma atuação de gala, o Real Madrid venceu o Chelsea na Inglaterra, pelo primeiro jogo das quartas de final. Agora, vai enfrentar o adversário valendo a classificação até a semifinal em casa, contando com o apoio da torcida do começo ao fim. Para o jogo de hoje, Ancelotti deve manter a escalação titular já que só precisa de um empate ou uma simples vitória.

Enquanto isso, o Chelsea precisa reverter o resultado do primeiro jogo se quiser se classificar até a semifinal e, quem sabe, buscar o bicampeonato da Champions. Os comandados de Tuchel precisam fazer dois gols para mandar para a prorrogação ou três ou mais para vencer o time espanhol e se classificar até a próxima fase da competição.

Cenários entre Real Madrid x Chelsea

O Real Madrid tem a vantagem depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1, com três gol de Benzema, enquanto Havertz fez o gol de honra. Por isso, o elenco espanhol só precisa de um empate ou vitória por qualquer resultado para se classificar.

Do outro lado, o Chelsea tem que fazer dois gols para mandar para a prorrogação ou então três ou mais de diferença para se classificar de maneira direta até a semifinal.

Confira a seguir os cenários entre Real Madrid e Chelsea na Champions.

Empate por qualquer resultado = Real Madrid classificado

Vitória do Real Madrid = Real Madrid classificado

Vitória do Chelsea por 2 x 0 = Prorrogação ou pênaltis

Vitória do Chelsea com 3 gols ou mais = Chelsea classificado

Assista no vídeo os melhores momentos do último jogo entre os times.

Tem gol fora de casa na Champions?

Não tem gol fora de casa na Champions em 2022. A UEFA extinguiu o critério do seu regulamento desde o ano passado na fase mata-mata.

Agora, se a partida de volta ficar empatada, a prorrogação com dois tempos de 15 minutos será necessária e, caso nada mude, aí a decisão vai para os pênaltis.

O gol fora de casa geralmente é utilizado quando o resultados dos dois jogos do mata-mata são iguais, seja com a prorrogação ou então dois empates ou duas vitórias com o mesmo número de gols, tendo o time que marcou mais vezes na casa do adversário vantagem. A regra foi utilizada pela primeira vez em 1965 em todas as competições da UEFA, desde a Champions até a Liga Europa.

Aproveite e siga o DCI no Google News