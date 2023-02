Confira onde assistir ao jogo do Real Madrid hoje no Mundial de Clubes. Foto: Reprodução DCI

Onde assistir o jogo do Real Madrid x Al Ahly hoje no Mundial de Clubes 2023

Onde assistir o jogo do Real Madrid x Al Ahly hoje no Mundial de Clubes 2023

Chegou a hora do Real Madrid estrear no Mundial de Clubes! Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, o elenco espanhol entra em campo para enfrentar o Al Ahly na semifinal, às 16h (Horário de Brasília), em Rabat, no Marrocos. O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão ao vivo no canal fechado e online de graça.

O vencedor da semifinal nesta quarta-feira vai enfrentar o Al Hilal na final do Mundial de Clubes. Quem perder jogará com o Flamengo pelo terceiro lugar.

Quantos Mundial de Clubes têm o Real Madrid?

O Real Madrid tem sete títulos do Mundial de Clubes da FIFA, conquistados em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018. O elenco espanhol é o maior campeão do torneio, com vantagem de três taças para o segundo colocado na lista de maiores campeões.

O elenco levantou a taça pela primeira vez em 1960, coincidentemente a primeira edição realizada na história do Mundial de Clubes, chamado inicialmente de Copa Intercontinental. Naquela época o torneio não era organizado pela FIFA, mas a entidade contabiliza os títulos mesmo assim.

A última vez que venceu o Mundial foi em 2018, quando levantou pela sétima vez o troféu ao ganhar do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 x 1 na final.

Se vencer este ano, o Real Madrid conquista o 8º título.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje contra o Al Ahly

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão do SporTV, GloboPlay, CazéTV e FIFA Plus ao vivo em todo o território nacional às 16h, horário de Brasília.

O canal SporTV é o responsável por transmitir as emoções do Real Madrid nesta quarta em todos os estados do Brasil. A emissora está disponível em operadoras de TV paga, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Ana Thaís Matos, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Também dá para assistir online o jogo do Real Madrid hoje. A plataforma GloboPlay está disponível para quem quer acompanhar o SporTV pelo celular, tablet ou smartv se for o caso. Lembrando que é preciso ser assinante para ter acesso à retransmissão do canal.

Para assistir de graça basta acessar o CazéTV no Youtube ou Twitch, ou a plataforma FIFA+. As opções estão disponíveis no navegador pelo computador, ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES:

Real Madrid vai jogar com o Flamengo no Mundial?

O Real Madrid só pode jogar com o Flamengo se perder a semifinal nesta quarta-feira para o Al Ahly.

Dessa forma, o time espanhol disputaria o terceiro lugar com o clube carioca no próximo sábado, 11 de fevereiro, a partir do meio dia e meio, horário de Brasília.

Caso contrário, Real Madrid e Flamengo não podem se enfrentar no Mundial de Clubes. O Real é o grande favorito para chegar até a final e levar o título.

Você também vai gostar de ler:

Supercopa do Brasil Feminina 2023: times classificados para a semifinal