Que canal vai passar Sevilla x Manchester City hoje e horário (6/9)

Pela primeira rodada do grupo G na Champions League, as equipes de Sevilla e Manchester City disputam os três pontos nesta terça-feira, 6 de setembro. Marcada para começar às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que canal vai passar Sevilla x Manchester City hoje?

A partida do Sevilla e Manchester City hoje vai passar no Space, às 16h (horário de Brasília). A plataforma de streaming HBO Max também transmite o jogo da Champions hoje.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal do Space exibe com exclusividade a partida do Manchester City nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar em seu televisor e curtir ao vivo os melhores lances!

Mas se você é do tipo de torcedor que gosta de acompanhar tudo pela praticidade do celular ou tablet, aí pode assistir através do HBO Max, plataforma de streaming responsável por transmitir a Champions na temporada. Quem já é assinante pode assistir também pelo computador ou smart TV.

Para o torcedor que quer assinar o serviço, basta entrar no site www.hbomax.com, e escolher o melhor dos pacotes, por valores entre R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Sevilla x Manchester City

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha

Arbitragem: Davide Massa

VAR: Massimiliano Irrati

Rodada: Primeira rodada do grupo G

Onde assistir: Space e HBO Max

Haaland vai jogar hoje com o Manchester City?

Ao que tudo indica, Erling Haaland vai sim jogar com a camisa titular do Manchester City nesta terça-feira, contra o Sevilla pela primeira rodada do grupo G na Champions League.

No fim de semana, o atleta norueguês marcou o seu décimo gol na temporada com o clube inglês, pronto para estrear na maior competição de times do futebol internacional.

O seu desempenho no torneio da UEFA é formidável. Ele já marcou 27 gols em 25 partidas da competição por Molde, Salzburgo e Borussia Dortmund, clube que trocou pela Inglaterra na última temporada.

Agora, resta saber se Haaland manterá o seu faro para gols na Champions também nesta temporada.

Provável escalação de Sevilla x Manchester City

O elenco espanhol tem desfalques importantes para a partida desta terça-feira. Marcão e Corona, ambos lesionados e em trabalho de recuperação, são baixas.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Gudelj, Nianzou, Acuna; Jordán, Fernando, Rakitic; Lamela, Rafa Mir e Gómez.

Guardiola ainda está sem Laporte, por problemas no joelho. Por isso, o treinador deve optar por Stones, Dias e Aké na parte de trás do elenco.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Stones, Rúben Dias, Aké, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland e Phil Foden.

Últimos jogos:

SEVILLA:

Almería 2 x 1 Sevilla – Sábado, 27/08 – Campeonato Espanhol

Sevilla 0 x 3 Barcelona – Sábado, 03/09 – Campeonato Espanhol

MANCHESTER CITY:

Manchester City 6 x 0 Nottingham Forest – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Inglês

Aston Villa 1 x 1 Manchester City – Sábado, 03/09 – Campeonato Inglês

