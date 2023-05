Confira o horário e onde assistir jogo do Real Madrid hoje. Foto: Reprodução Antonio Villalba / Real Madrid

Que horas começa o jogo do Real Madrid hoje na Champions - 09/05

Que horas começa o jogo do Real Madrid hoje na Champions – 09/05

Pelo primeiro jogo da semifinal na Liga dos Campeões, o Real Madrid recebe o Manchester City nesta terça-feira, 09 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu. O horário do jogo do Real Madrid hoje e onde assistir você descobre no texto abaixo.

Este é apenas o primeiro jogo da semifinal entre Real e City. Quem vencer vai enfrentar o Milan ou Inter de Milão na grande final da Champions.

Que horas é o jogo do Real Madrid hoje?

A bola vai rolar entre Real Madrid e Manchester City hoje às 16h, quatro da tarde, horário de Brasília, pela semifinal da Champions no Santiago Bernabéu, na Espanha.

No horário local, a partida será disputada às 21h, horário local. Como a Espanha está 5 horas à frente de Brasília, capital federal, os jogos são transmitidos no Brasil no período da tarde.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Horário na Espanha: 21h, horário local

Como assistir Real Madrid e Manchester City hoje?

O jogo do Real Madrid hoje e Manchester City tem transmissão no SBT, TNT, HBO Max, site do SBT e o aplicativo SBT Vídeos. Como assistir em cada uma das opções?

TV ABERTA: o canal SBT transmite o jogo do Real Madrid hoje ao vivo para todos os estados do Brasil. Com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, a transmissão é gratuita.

TV PAGA: a TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura, exibe o confronto entre Real Madrid e Manchester City nesta terça-feira com exclusividade.

ONLINE: o site do SBT (www.sbt.com.br) e o aplicativo SBT Vídeos vão passar de graça e com imagens a partida da semifinal da Champions. A transmissão é a mesma da emissora. Já o HBO Max só está disponível para assinantes no computador, celular, tablet ou smartv.

Escalações de Real Madrid x Manchester City

O técnico Ancelotti, do Real Madrid, não poderá utilizar Militão porque o brasileiro cumpre suspensão. Enquanto isso, utilizará o elenco 100% titular com Benzema, Vini Júnior e Modric no meio.

Já Guardiola, treinador do City, não terá Aké, que ainda se recupera de uma lesão na coxa.

REAL MADRID:

Goleiros: Courtois, Monday e Luis Lopez

Defensores: Carvajal, Vallejo, Odriozola, Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho e Louvor.

Meias: Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni e Modric.

Atacantes: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo e Mariano.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior

MANCHESTER CITY:

Goleiros: Ederson, Carson e Ortega

Defensores: Dias, Akanji, Gomez, Walker, Lewis, Stones, Laporte e Aké

Meias: Rodri, Phillips, Perrone, Gundogan, Silva, Palmer e Kevin De Bruyne

Atacantes: Phil Foden, Jack Grealish, Alvarez, Mahrez e Haaland

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland e Jack Grealish

Quantos gols Haaland tem na temporada?

Vestindo a camisa do Manchester City, o jovem norueguês Erling Haaland tem 51 gols em 46 partidas, de acordo com dados do portal Transfermarkt. O jogador está no time inglês desde julho de 2022, quando deixou o Borussia Dortmund.

Haaland disputou na temporada o Campeonato Inglês, Champions League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra. No torneio nacional, o time é o líder com 82 pontos somados em 26 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O norueguês é o principal jogador do ataque. Com seu faro de gol, Pep Guardiola deverá utiliza-lo nos dois confrontos da semifinal para colocar o City em vantagem no placar.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Manchester City e Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões está agendada para a próxima quarta-feira, 17 de maio, às 16h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Depois do primeiro confronto, na casa do Real, é a vez do Manchester receber a semifinal. Na temporada passada, o Real levou a melhor ao vencer os ingleses e garantir a classificação para a final.

A final da Champions está marcada para o dia 10 de junho de 2023, sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. O vencedor vai enfrentar o Milan ou Inter de Milão na final.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)



Leia também:

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?

Quem é o dono do Manchester City? Conheça a história do sheik