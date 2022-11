Que horas é o jogo do Manchester City hoje e onde assistir - 02/11/22

Líder do grupo G e classificado para as oitavas, o Manchester City de Pep Guardiola entra em campo nesta quarta-feira apenas para cumprir tabela. O Sevilla, por outro lado, já está desclassificado e não tem mais chances. O jogo do Manchester City hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela última rodada da Champions.

O Manchester vem de vitória em cima do Leicester no fim de semana. Enquanto briga pela liderança da Premier League, o elenco fica tranquilo na Liga dos Campeões porque já está classificado para as oitavas de final. O time apenas cumpre tabela pelo grupo G nesta quarta, líder com 11 pontos em três vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Sevilla bem que tentou, mas ficou fora e não se classificou para as oitavas de final da Champions. Na lanterna do grupo com apenas 5 pontos, o time vai para a Liga Europa enfrentar os playoffs diante dos segundos colocados na competição. Foram uma vitória, dois empates e duas derrotas na fase de grupos até aqui.

Que horas é o jogo do Manchester City hoje na Champions

O jogo do Manchester City hoje começa às cinco da tarde, horário de Brasília, com transmissão do HBO Max para todos os estados do Brasil ao vivo.

Se quiser assistir ao jogo do City e Sevilla nesta quarta-feira, o torcedor terá de sintonizar a plataforma do HBO, disponível somente para assinantes. Isso porque o jogo da Champions não vai passar em nenhum canal da TV.

Para se tornar membro do streaming é só acessar www.hbomax.com e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Dá para assistir pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv ou até no navegador.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

TV: Sem transmissão

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Arbitragem: Orel Grinfeeld

>> PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Escalações de Manchester City x Sevilla:

O astro Haaland está indisponível ao téncico Pep Guardiola. Porém, o comandante deve optar por reservas no jogo desta quarta-feira.

Walker e Phillips seguem fora do plantel por lesões.

Provável escalação do Manchester City: Ortega; Stones, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Alvarez e Phil Foden.

O Sevilla também deve seguir a mesma linha. Fernando e Nianzou estão em trabalho de recuperação no grupo espanhol.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Montiel, Gudelj, Rekik, Telles; Jordán, Delaney; Lamela, Isco, Gómez; Rafa Mir.

+ Quem é o dono do Manchester City? Conheça a história do sheik

Jogos da Champions League hoje

Além do embate entre Manchester City e Sevilla, outras sete partidas serão disputadas nesta quarta-feira, 02 de novembro, pela sexta e última rodada da Champions League.

O destaque fica para o jogo entre PSG e Juventus, além de Shakhtar e RB Leipzig que disputam a vaga do segundo lugar no grupo.

Confiar os jogos de hoje na Champions e onde assistir cada um deles.

14h45- Real Madrid x Celtic (TNT e HBO Max)

14h45- Shakhtar Donetsk x RB Leipzig (Space e HBO Max)

17h - Milan x RB Salzburg (Space e HBO Max)

17h - Maccabi Haifa x Benfica (HBO Max)

17h - Copenhague x Borussia Dortmund

17h - Manchester City x Sevilla (HBO Max)

17h - Juventus x PSG (TNT e HBO Max)

17h - Chelsea x Dínamo (HBO Max)

Leia também: Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês