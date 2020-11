RB Leipzig x PSG: onde assistir ao jogo da Champions hoje (4)

RB Leipzig e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (04) em partida válida pela terceira rodada do grupo H da UEFA Champions League, na Red Bull Arena, na Alemanha.

Empatados na pontuação, com três pontos cada, os times vão em busca da vitória para seguir na conquista da classificação para a próxima fase.

Manchester United é o líder, com seis pontos. Na lanterna, o Istanbul Basaksehir, zerado.

RB Leipzig x PSG: onde assistir?

A partida tem transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Todavia, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Situação das equipes na temporada

No grupo H da Champions, as duas equipes possuem três pontos. O PSG segue na vice-liderança, enquanto o Leipzig está em 3º.

Os alemães fazem uma boa temporada no Campeonato Alemão, visto que estão em 3º, com treze pontos. Ao todo, são quatro triunfos, um empate e uma derrota, que aconteceu no último fim de semana para o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0.

Por outro lado, o Paris Saint-German é o líder do Campeonato Francês, com vinte e um pontos, totalizando sete vitórias e duas derrotas.

Possíveis escalações de RB Leipzig x PSG

Para o time da casa, o técnico Julian Nagelsmann segue sem Klostermann, Laimer, Mukiele e Hartmann.

Entretanto, ele terá dúvidas sobre quem escalar no ataque, com Poulsen, Fosberg e Olmo.

Possível RB Leipzig: Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Forsberg; Poulsen

Enquanto isso, Thomas Tuchel tem baixas importantes para este jogo. Ele está sem Neymar, que sofreu lesão no jogo contra o Istanbul Basaksehir na semana passada. Além disso, Mbappé também não foi relacionado por problemas na coxa.

Constam na lista de lesionados Verratti, Paredes, Bernat, Icardi e Julian Draxler.

Provável PSG: Navas; Danilo Pereira, Kimpembe; Florenzi, Kurzawa, Marquinhos; Ander Herrera, Gueye; Di Maria, Sarabia; Kean

Outros jogos da Champions League nesta quarta-feira

Confira também todas as sete partidas que acontecem hoje. Além disso, veja onde assistir.

Ademais, todos os jogos estão disponíveis no aplicativo EI Plus.

Zenit x Lazio – 14h55 – Space

Istanbul Basaksehir x Manchester United – 14h55 -TNT e Facebook Esporte Interativo

Chelsea x Rennes – 17h -Space

Sevilla x Krasnodar – 17h – EI Plus

Club Brugge x Borussia Dortmund – 17h – EI Plus

Barcelona x Dínamo de Kiev – 17h – TNT

Ferencváros x Juventus – 17h – Facebook Esporte Interativo