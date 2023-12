Jogo do Benfica hoje: onde assistir RB Salzburg x Benfica (12/12)

Pela última rodada do grupo D na Liga dos Campeões, o RB Salzburg recebe o Benfica nesta terça-feira, 12 de dezembro, na Red Bull Arena, na Áustria. O jogo do Benfica começa às 17h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Transmissão do jogo do Benfica hoje

Nesta terça-feira, 12, o jogo do Benfica tem transmissão do HBO Max, serviço de streaming, a partir das 17h, horário de Brasília. Os direitos de transmissão pertencem exclusivamente ao grupo Turner.

O HBO Max está disponível no site (www.hbomax.com) e também no aplicativo para celular, tablet, smartv e gagdet's que reproduzem o conteúdo na televisão. Não dá para assistir de graça, é necessário ser assinante da plataforma.

O RB Salzburg ocupa a terceira posição do grupo com 4 pontos, enquanto o Benfica é o lanterna com apenas um ponto. O duelo desta terça-feira vai definir quem fica com a vaga para a Liga Europa, competição secundária da UEFA.

O Benfica não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas ainda tem a oportunidade de brigar com o RB Salzburg pela terceira posição do grupo, responsável por garantir a vaga nos playoffs da Liga Europa

Com 1 ponto, o Benfica só termina a fase de grupos em terceiro lugar se vencer o RB Salzburg nesta terça-feira com dois gols ou mais. Caso os austríacos marquem gol, aí a diferença terá de ser de três gols ou mais. No momento, o Benfica tem -6 enquanto o Salzburg acumula -2 de saldo de gols.

O Benfica estreou na fase de grupos com derrota para o RB Salzburg em 2 a 0, em Portugal. Perdeu para a Inter de Milão na segunda rodada por 1 a 0, na Itália, e perdeu o terceiro jogo contra o Real Sociedad em 0 a 1, em casa. Na quarta rodada foi derrotado pelos espanhóis em 3 a 1, fora de casa, e na quinta empatou em 3 a 1 com a Inter de Milão.

A Champions League é uma competição de futebol organizada pela UEFA anualmente. Trinta e dois clubes dos mais diferentes países disputam a fase de grupos, onde somente os 16 melhores avançam para as oitavas de final, a primeira rodada eliminatória.

Que dia é o sorteio das oitavas da Champions?

O sorteio das oitavas de final da Champions League está marcado para segunda-feira, 18 de dezembro, às 8h (de Brasília), em Nyon, na Suíça. O canal TNT, o SBT Sports no Youtube e a UEFA TV vão transmitir ao vivo o sorteio para todo o país.

Neste momento, já estão classificados para as oitavas de final as equipes de Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Lazio, RB Leipzig, Manchester City, PSV, Real Madrid e Real Sociedad,

O sorteio é bem fácil de entender. Os vencedores de cada chave vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados vão para o pote 2. O apresentador sorteia uma bolinha do primeiro pote e depois uma bolinha do segundo, formando o confronto.

As únicas regras é que times do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo não podem se enfrentar. Disputado em duas mãos, os jogos de ida vão acontecer em 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2024 enquanto a volta vai ser em 5, 6, 12 e 13 de março de 2024.

Próximos jogo do Benfica em 2023

O Benfica volta a jogar no fim de semana, pela 14ª rodada do Campeonato Português, onde ocupa a terceira posição com 30 pontos. As Águias também disputarão a Taça de Portugal, na primeira fase da competição.

Braga x Benfica (Campeonato Português)

Domingo, 17/12 às 17h30

Estádio de Braga

Onde assistir: ESPN e Star +

Benfica x AVS SAD (Taça da Liga)

Quinta-feira, 21/12 às 17h15

Estádio da Luz

Onde assistir: sem transmissão

Braga x Famalicão (Campeonato Português)

Sexta-feira, 29/12 às 15h45

Estádio da Luz

Onde assistir: ESPN e Star +

