Real Madrid x Atalanta: onde assistir o jogo de graça (16/03)

Real Madrid e Atalanta se enfrentam nesta terça-feira (16), no Estádio Alfredo Di Stéfano, na Espanha, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube espanhol venceu por 1 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Real Madrid x Atalanta: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada.

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Real Madrid está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol com cinquenta e sete pontos. Dessa maneira, venceu dezessete jogos, empatou seis e perdeu quatro. Nas últimas rodadas, trava uma briga constante com o Barcelona para ocupar a segunda posição. Assim, no jogo de hoje, Zidane não tem Hazard, Mariano, Odriozola, Casemiro e Carvajal.

Enquanto isso, a Atalanta aparece em 4ª posição no Campeonato Italiano com cinquenta e dois pontos. Brigando pela liderança, o time italiano possui bom desempenho em campo, com quinze vitórias, sete empates e cinco derrotas. Então, para o confronto de hoje, Hateboer e Freuler estão indisponíveis.

Possíveis escalações

Possível Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Benzema.

Possível Atalanta: Gollini; Palomino (Djimsiti), Toloi, Romero; Maehle, de Roon, Pessina, Gosens; Iličić (Pašalić ), Zapata, Muriel.

Últimos jogos de Real Madrid e Atalanta

Todavia, na sexta-feira (12), a Atalanta entrou em campo contra o Spezia pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, por 3 a 1, garantiu os três pontos.

Por outro lado, o Real Madrid também saiu vitorioso no fim de semana. Pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, venceu o Elche por 2 a 1.

