Real Madrid x City ao vivo SBT? Onde assistir o playoff da Champions hoje (19/2)

Nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, o clima é decisão com o jogo do Real Madrid x City na segunda partida do play-off da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, a partir das 17 horas, de Brasília. Abaixo, confira as opções para assistir à partida ao vivo pela televisão e pela internet .

Onde assistir o jogo do Real Madrid x City?

O SBT tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, mas não exibirá o jogo do Real Madrid x City nesta terça-feira, 19. Os torcedores podem assistir pela Max.

Para aqueles que preferem assistir online, o serviço de streaming Max transmite os jogos da Champions League ao vivo. É necessário ser assinante para acessar o conteúdo.

O Real Madrid recebe o Manchester City na segunda partida do playoff com o objetivo de garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. Os comandados de Ancelotti entram em campo com a vantagem conquistada após a vitória por 2 a 3 no Estádio Etihad, e a partida de volta acontece nesta quarta-feira, 19 de fevereiro.

Este será o oitavo encontro entre as duas equipes nos últimos quatro anos na Liga dos Campeões. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid registrou uma vitória e dois empates nas últimas três visitas do time inglês. Para todos os torcedores do Real Madrid se lembrarem, a virada nas semifinais da temporada 2021/22 com dois gols de Rodrygo e o grande jogo da temporada passada no jogo de ida das quartas de final (3-3).

Escalação provável

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Abduqodir Khusanov, John Stones, Joško Gvardiol; Nico Gonzalez, Kevin De Bruyne; Savinho, Phil Foden; Omar Marmoush; Erling Haaland.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vasquez/Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Raúl Asencio, Ferland Mendy; Dani Ceballos, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga/Federico Valverde; Vinícius Junior, Rodrygo e Kilian Mbappé.

Quais resultados o Real Madrid e o Manchester City precisam para se classificar?

O Real Madrid precisa apenas de um empate ou uma vitória para se classificar diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA.

Por sua vez, o Manchester City precisa vencer por 2 ou mais gols agora em sua visita ao Bernabéu para avançar para a próxima fase.

Em caso de empate no placar agregado (o City teria que vencer por um gol de diferença), a classificação será decidida nos pênaltis.

