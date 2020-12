Shakhtar Donetsk e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (01), às 14h55, pela quinta rodada do grupo B, da Champions League, no Estádio de Kiev, na Ucrânia. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Uma vitória. É tudo o que o Real Madrid precisa para avançar para a próxima fase. Com sete pontos, na vice-liderança, o time espanhol busca a recuperação depois de começar a fase de grupos com derrota para os ucranianos em casa. Enquanto isso, os anfitriões também entram em campo para vencer, principalmente porque dependem dela para chegar até as oitavas.

A partida entre Shakhtar Donetsk e Real Madrid tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, e no Facebook do Esporte Interativo, às 14h55 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Com sete pontos, em segundo lugar no grupo B, o time espanhol depende apenas de si para garantir o passaporte até a próxima fase da competição. Se vencer, vai para dez pontos e garante a classificação. Empate não basta. Ademais, em caso de derrota, leva a disputa para a última rodada.

O Real pode torcer para a Inter de Milão vencer o alemão Borussia, já que, assim, assume a liderança do grupo e em nada interfere sua posição com a vitória dos italianos.

Para os ucranianos, é vencer ou vencer, visto que assim pode resolver na última partida da fase de grupos. Mas, se perder, está fora.

A lista de baixas para o time da casa é longa. Kryvtsov, Khocholava, Korniienko, Viunnyk, Ismaily, Konoplyanka e Malyshev estão fora.

Todavia, em seu perfil oficial, o time ucraniano revelou que os jogadores fizeram testes para covid-19 e todos deram negativo.

