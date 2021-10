Tabela de jogos da Champions League hoje, quarta, ao vivo – 20/10

Encerrando a terceira rodada da fase de grupos na Champions League, oito jogos serão realizados nesta quarta-feira, 20/10, no período da tarde. Estarão em campo o Manchester United de Cristiano Ronaldo e a Juventus de Morata. Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje na Champions League 2021 e saiba onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje na terceira rodada da Champions League 2021

A terceira rodada na fase de grupos da Champions League tem a sua última parte feita nesta quarta-feira com oito confrontos nos períodos das 13h45 e 16h (horário de Brasília).

O Barcelona busca a sua primeira vitória hoje diante do Dínamo de Kiev, enquanto o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, espera assumir a liderança do grupo em confronto com a Atalanta em casa.

Quarta-feira (20/10):

RB Salzburg x Wolfsburg – 13h45 (Space e HBO MAX)

Barcelona x Dínamo de Kiev – 13h45 (TNT e HBO MAX)

Lille x Sevilla – 16h (HBO MAX)

Manchester United x Atalanta – 16h (TNT e HBO MAX)

Benfica x Bayern de Munique – 16h (Space e HBO MAX)

Young Boys x Villarreal – 16h (HBO MAX)

Chelsea x Malmo – 16h (HBO MAX)

Zenit x Juventus – 16h (HBO MAX)

Como assistir a Champions League 2021/22?

Os canais TNT, Space, SBT e o serviço de streaming HBO MAX transmitem os jogos da Champions League ao vivo para todos os torcedores.

Para os assinantes de TV por assinatura, os canais Space e TNT, da WarnerMedia, detém os direitos dos confrontos da Champions em todas as fases. Dessa maneira, para acompanhar ao vivo as partidas é necessário obter uma das operadoras que disponibilizam.

TNT – SKY: 108 e 508 / CLARO/NET: 151 e651 / OI: 48 e 548 / VIVO: 648, 100, 657 e 892

SPACE – SKY: Canal 110 e 510 / CLARO: 54 e 654 / OI: 68 e 569 / VIVO: 649, 101, 366 e 891

Por fim, o HBO Max, serviço de streaming por assinatura, exibe um grande mosaico com todos os jogos para o assinante acompanhar como, onde e quando quiser.

Classificação da Champions League 2021/22

Oito grupos abrigam quatro trimes dos mais diferentes países. É importante ressaltar que apenas o primeiro e o segundo colocado avançam para as oitavas, enquanto o terceiro se classifica automaticamente para os playoffs da Liga Europa, onde tenta a sorte com a competição secundária da UEFA.

Confira a classificação atualizada da Champions League na temporada 2021.

GRUPO A

1 PSG – 7 pontos

2 Manchester City – 6 pontos

3 Club Brugge – 4 pontos

4 RB Leipzig – 0 ponto

GRUPO B

1 Liverpool – 9 pontos

2 Atlético de Madrid – 4 pontos

3 Porto – 4 pontos

4 Milan – 0 ponto

GRUPO C

1 Ajax – 9 pontos

2 Borussia Dortmund – 6 pontos

3 Sporting – 3 pontos

4 Besiktas – 0 ponto

GRUPO D

1 Sheriff – 6 pontos

2 Real Madrid – 6 pontos

3 Inter de Milão – 4 pontos

4 Shakhtar Donetsk – 1 ponto

GRUPO E

1 Bayern de Munique – 6 pontos

2 Benfica – 4 pontos

3 Dínamo de Kiev – 1 ponto

4 Barcelona – 0 ponto

GRUPO F

1 Atalanta – 4 pontos

2 Young Boys – 3 pontos

3 Manchester United – 3 pontos

4 Villarreal – 1 ponto

GRUPO G

1 RB Salzburg – 4 ponto

2 Sevilla – 2 pontos

3 Wolfsburg – 2 pontos

4 Lille – 1 ponto

GRUPO H

1 Juventus – 6 pontos

2 Chelsea – 3 pontos

3 Zenit – 3 pontos

4 Malmo – 0 ponto

