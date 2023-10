Tem jogos da Champions League hoje? Onde assistir na terça-feira, 10/10

Tradicionalmente, terça-feira é dia de jogos da Champions League, mas a competição terá uma pequena pausa de e só retorna no fim do mês. Veja a programação desta terça-feira, 10 de outubro, e entenda porque não tem a competição hoje.

Por que não tem Champions League hoje?

Não tem jogos da Champions hoje porque a data FIFA paralisa todos os campeonatos por duas semanas. Disputada de 12 a 17 de outubro entre seleções, a data no calendário reúne seleções em amistosos e eliminatórias para a Eurocopa e a Copa do Mundo

A Liga dos Campeões será retomada na próxima terça-feira, 24 de outubro, com a terceira rodada da fase de grupos, em 16 partidas divididas em dois horários: às 13h45 e 16h, ambos no horário de Brasília. O Real Madrid vai enfrentar o Braga, enquanto o atual campeão Manchester City joga contra o Young Boys, fora de casa.

Confira a seguir a programação da próxima rodada da Champions League.

Terça-feira, 24/10:

Galatasaray x Bayern de Munique

Horário: 13h45

Onde assistir: TNT e HBO Max

Inter de Milão x RB Salzburg

Horário: 13h45

Onde assistir: Space e HBO Max

Union Berlin x Napoli

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Sevilla x Arsenal

Horário: 16h

Onde assistir: Space e HBO Max

Braga x Real Madrid

Horário: 16h

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Lens x PSV

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Benfica x Real Sociedad

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Manchester United x Copenhague

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Quarta-feira, 25/10:

Barcelona x Shakhtar Donetsk

Horário: 13h45

Onde assistir: TNT e HBO Max

Feyenoord x Lazio

Horário: 13h45

Onde assistir: Space e HBO Max

Newcastle x Borussia Dortmund

Horário: 16h

Onde assistir: Space e HBO Max

RB Leipzig x Estrela Vermelha

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Young Boys x Manchester City

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

PSG x Milan

Horário: 16h

Onde assistir: TNT e HBO Max

Celtic x Atlético de Madrid

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Antwerp x Porto

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Qual é o próximo jogo da Champions no SBT?

Pela terceira rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões, o embate entre Braga e Real Madrid será transmitido ao vivo no SBT, na próxima terça-feira, 24 de outubro, às 16h (de Brasília), de graça para todo o país. O duelo vai ser no Estádio de Braga, em Portugal.

Com seis pontos em duas vitórias, o Real é o líder do grupo C com 100% de aproveitamento, seguido pelo Napoli e Braga, em segundo e terceiro lugar respectivamente com três pontos, uma vitória e uma derrota cada. O Union Berlin ainda não ganhou nenhuma partida, com duas partidas perdidas.

O SBT vai exibir a partida com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, com a retransmissão em tempo real disponível no site (www.sbt.com.br) e na plataforma SBT Vídeos.

