Tem jogos da Champions League hoje? Confira a programação – 27/09

Saiba sem tem confrontos da Champions League nesta terça-feira, de acordo com a programação do torneio na temporada

Seis rodadas constituem a fase de grupos da Liga dos Campeões, com trinta e duas equipes na acirrada disputa até as oitavas de final. Nesta terça-feira, 27 de setembro, o torcedor quer saber se tem jogos da Champions League hoje na temporada para assistir.

Tem jogos da Champions League hoje?

Hoje, terça-feira em 27 de setembro, não tem jogos da Champions League. Todas as competições na Europa foram paralisadas devido à data FIFA.

As seleções europeias entram em campo pela quinta e sexta rodada da Liga das Nações entre as últimas semanas no mês de setembro. A competição internacional de futebol, criada em 2018, é disputada por seleções de países membros da UEFA, divididas em quatro divisões.

Já a Liga dos Campeões retorna apenas na semana que vem, com a terceira rodada da fase de grupos com dezesseis partidas. Trinta e duas seleções disputam a primeira fase, divididas em oito grupos de quatro por pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate um para ambos os clubes.

Os jogos da Champions League são transmitidos nos canais SBT, na TV aberta, e TNT e Space, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Outra opção é o HBO Max e o próprio site do SBT (www.sbt.com.br), disponível de graça para todo o público.

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?

Próximos jogos da Champions League

A Liga dos Campeões retorna na semana que vem, dia 4 de outubro, com a terceira rodada da primeira fase. Serão dezesseis confrontos entre as trinta e duas equipes na disputa.

A competição é jogada em pontos corridos por seis rodadas, onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para ambos os clubes. Ao fim da sexta rodada, apenas o líder e o segundo lugar avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai para os playoffs da Liga Europa.

São favoritos na temporada as equipes de PSG, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique, Chelsea e Manchester City.

Confira todos os próximos jogos da Champions League na terceira rodada.

Terça-feira (04/10):

Bayern de Munique x Viktoria Plzen – 13h45

Olympique x Sporting – 13h45

Porto x Bayer Leverkusen – 16h

Club Brugge x Atlético de Madrid – 16h

Ajax x Napoli – 16h

Eintracht Frankfurt x Tottenham – 16h

Inter de Milão x Barcelona – 16h

Liverpool x Rangers – 16h

Quarta-feira (05/10):

RB Salzburg x Dínamo de Zagreb – 13h45

RB Leipzig x Celtic – 13h45

Chelsea x Milan – 16h

Sevilla x Borussia Dortmund – 16h

Juventus x Maccabi Haifa – 16h

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – 16h

Benfica x PSG – 16h

Manchester City x Copenhague – 16h

Próximo jogo do SBT na Champions League

Como o torcedor já sabe, o canal do SBT é o responsável por transmitir um jogo por rodada na TV aberta para todos os estados do Brasil. Na semana que vem, a emissora exibe o duelo entre Inter de Milão e Barcelona na terça-feira, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

No grupo C, a Inter de Milão coleciona uma vitória e uma derrota na terceira posição com 3 pontos, enquanto o Barcelona é o vice-líder, atrás do Bayern, com 3 pontos também, em uma vitória e um jogo perdido. Se o time alemão tropeçar e um dos elencos vencer na terça, assume a liderança do grupo.

A partida será transmitida para todos os estados do Brasil, com a equipe de narração e comentários a ser definida pela emissora.

Inter de Milão x Barcelona

Terça-feira, 04/10 às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Terceira rodada do grupo C na Champions League

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

