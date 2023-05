Vai passar no SBT? Onde assistir Inter de Milão x Milan nesta terça

Depois de uma vitória dos Nerazzurri por 2 a 0 no jogo de ida, Inter e Milan se enfrentam no jogo de volta da Liga dos Campeões. A Euroderby milanesa será disputada hoje, terça-feira, 16 de maio, com início às 16h no Estádio 'Meazza', Milão.

Um dos dois milaneses, no dia 10 de junho, jogará a final da Liga dos Campeões em Istambul, superando todas as expectativas da temporada.

Aqui todas as informações de onde assistir ao jogo ao vivo na TV e streaming.

Onde assistir ao clássico Inter de Milão x Milan

O jogo entre Inter de Milão x Milan será disputado na terça-feira, 16 de maio, às 16h, e será transmitido ao vivo pelo SBT. Na TNT, o torcedor também pode acompanhar ao vivo.

A partida ainda será transmitida pelo HBO Max, em transmissão ao vivo em PCs, notebooks e smartphones e tablets.

As duas equipes chegam a este jogo depois da primeira mão terminar em 2-0 a favor dos nerazzurri graças aos gols de Dzeko e Mkhitaryan. Os rossoneri buscam, portanto, uma façanha para tentar pelo menos chegar à prorrogação e depois torcer pelo acesso à final por meio do sorteio de pênaltis.

Provavel escalação

INTERNAZIONALE (3-5-2): Onana; Darmian, verde, varas; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

MILÃO (4-2-3-1): Maignan; Calábria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

Inter de Milão x Milan, quem tem mais torcedores?

Milan ou Inter, quem tem o maior público? Difícil responder a esta pergunta. Ao longo dos anos, muitos censos e pesquisas foram realizados, que destacaram números bastante variáveis. Uma pesquisa referente à temporada 2021/2022 da StageUp e da Ipsos destacou essas relações de poder entre os torcedores.

Torcedores do Milan na Itália 4.167.000

Torcedores do Inter na Itália: 3.919.000

O Milan teria, portanto, um número um pouco maior de torcedores, mesmo que o impacto internacional e o pedigree dos dois clubes não sejam adicionados a esse número. Em poucas palavras, o apoio italiano é apenas uma pequena fatia do bolo: tanto o Milan quanto a Inter investiram pesadamente em sua imagem nas Américas e no Oriente. Na Itália, os dois clubes milaneses são, respectivamente, o segundo e terceiro mais torcedores, atrás apenas da Juventus.

Quer acompanhar todos os resultados e saber onde assistir cada um dos jogos da Champions League nessa reta final? Fique por dentro do conteúdo especial que o portal DCI preparou.