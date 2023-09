Vai passar no SBT? Onde assistir o Jogo do PSG hoje ao vivo - 19/09

Vai passar no SBT? Onde assistir o Jogo do PSG hoje ao vivo – 19/09

O Paris Saint Germain estreia na Champions League sem Neymar e Lionel Messi, após anos com os dois atletas triunfando na competição. O jogo do PSG nesta terça-feira, 19 de setembro, é válido pela primeira rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões da UEFA, às 16h (de Brasília). O Parc des Princes, com capacidade para receber 48 mil pessoas, será o palco da estreia do Paris.

Mas onde assistir? O DCI explica:

Jogo do PSG hoje contra o Borussia Dortmund na Champions

O SBT transmite na TV aberta o jogo do PSG e Borussia Dortmund nesta terça-feira, às 16h, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos para todo o país. A TNT e o HBO Max também exibem a estreia de Mbappé.

Para assistir de graça no celular acesse www.sbt.com.br, clique em 'Ao vivo' em vermelho e branco no menu principal, e clique no play. A programação do SBT está disponível em tempo real com imagens e dá para assistir em qualquer lugar do país.

O técnico Luis Enrique, do PSG, vai escalar Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Theo Hernández; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembele, Gonçalo Ramos e Mbappé.

Do lado dos alemães, Terzic utilizará para o jogo de hoje Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Hummels, Wolf; Can, Julian Brandt, Sabitzer; Adeyemi, Malen e Haller.

Horário: 16h

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, na França

Arbitragem: Jesús Gil Manzano

Onde assistir jogo do PSG hoje: SBT, TNT, Site do SBT e HBO Max

Grupos da Liga dos Campeões

A fase de grupos da Champions vai de 19 de setembro a 13 de dezembro de 2023, onde 32 equipes separadas em oito grupos de quatro jogam entre si por turno e returno, sob o modelo de pontos corridos. A regra é que cada vitória garante três pontos, enquanto um empate rende 1 ponto para os dois lados.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro lugar disputará os playoffs da Liga Europa.

PRÓXIMOS JOGOS DO PSG

PSG x Borussia Dortmund - 1ª rodada

Quando: Terça-feira, 19/09

Horário: 16h

Local: Parc des Princes, na França

Newcastle x PSG - 2ª rodada

Quando: Quarta-feira, 04/10

Horário: 16h

Local: Estádio St. James Park, na Inglaterra

PSG x Milan - 3ª rodada

Quando: Quarta-feira, 25/10

Horário: 16h

Local: Parc des Princes, na França

Milan x PSG - 4ª rodada

Quando: Terça-feira, 07/11

Horário: 17h

Local: Estádio San Siro, na Itália

PSG x Newcastle - 5ª rodada

Quando: Terça-feira, 28/11

Horário: 17h

Local: Parc des Princes, na França

Borussia Dortmund x PSG - 6ª rodada

Quando: Quarta-feira, 13/12

Horário: 17h

Local: Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha

Saiba quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo

Quantas Champions o PSG tem?

O Paris Saint-Germain nunca ganhou a Liga dos Campeões, embora tenha 11 participações no torneio UEFA, então essa é a chance de alcançar a famosa taça. O mais perto que o time parisiense chegou foi em 2020, quando chegou final, mas perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0, com gol de Coman, que garantiu o sexto título da sua história do clube alemão.

O PSG estreou na Champions em 2012 com Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham e Lucas Moura, mas foi desclassificado nas quartas de final após a derrota para o Barcelona. O elenco francês nunca caiu na fase de grupos, mas também nunca venceu o torneio da UEFA.

Em 2019/20, com Neymar em campo, o PSG garantiu a sua primeira classificação para a final. Na fase de grupos terminou em primeiro lugar com 16 pontos, somados em cinco vitórias e um empate, derrotou o Borussia Dortmund nas oitavas de final, o Atalanta nas quartas e o RB Leipzig na semifinal.

