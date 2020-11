Liga Europa (26/11/2020): onde assistir aos jogos desta quinta

A quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa acontece nesta quinta-feira (26), com jogos divididos às 14h55 e 17h, reunindo equipes dos mais diversos países do continente europeu. Ademais, a bola rola em vinte e quatro partidas. Entretanto, nem todas possuem transmissão.

O Lille, líder do grupo H, recebe o Milan em confronto direto. Com uma vitória dos visitantes, os italianos assumem a ponta da tabela e ficam mais próximos de garantir a classificação. Para o Arsenal, vencer também adiantaria a sua situação. Por outro lado, o Tottenham sofre com o grupo embolado.

Como funciona a Liga Europa?

Ao todo, doze grupos, com quatro times cada, disputam a fase de grupos em seis rodadas. Portanto, são quarenta e oito clubes.

Para a segunda fase, acontece um sorteio para definir os confronto. Os dois primeiros colocados se classificam. Entretanto, adiciona-se o terceiro lugar de cada grupo da Champions League ao sorteio, sendo assim, trinta e dois clubes no total.

Assim vem as oitavas, as quartas, semifinal e a tão sonhada final.

Onde assistir aos jogos da Liga Europa?

Os canais ESPN, ESPN HD, ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Sports 2 transmitem os jogos da Liga Europa.

Todavia, saiba quais são as partidas da quarta rodada você pode assistir nesta quinta-feira (26).

Molde x Arsenal – 14h55 – ESPN Brasil

Lille x Milan – 14h55 – Fox Sports

Maccabi Tel Aviv x Villarreal – 14h55 – ESPN HD

Braga x Leicester – 14h55 – Fox Sports 2

Tottenham x Ludogorets – 17h – ESPN Brasil

Cluj x Roma – 17h – ESPN HD

Rangers x Benfica – 17h – Fox Sports

Napoli x Rijeka – 17h – Fox Sports 2

Outros jogos da quarta rodada

Ademais, estes jogos também acontecem na quarta rodada da Liga Europa. Entretanto, nenhum deles tem transmissão.

AEK Atenas x Zorya – 14h55

CSKA x Feyenoord – 14h55

Wolfsberg x Dínamo Zagreb – 14h55

Slovan Liberec x Hoffenheim – 14h55

Gent x Estrela Vermelha – 14h55

Qarabag x Sivasspor – 14h55

CSKA Sofia x Young Boys – 14h55

LASK Linz x Antwerp – 14h55

Slavia Praga x Celtic – 14h55

Nice x Slavia Praga – 17h

PSV x PAOK – 17h

Standard Liège x Lech – 17h

Granada x Omonia – 17h

Bayer Leverkusen x Hapoel Beer Sheva – 17h

FC Dundalk x Rapid Vienna – 17h

AZ x Real Sociedad – 17h