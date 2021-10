Clermont x Olympique de Marseille: onde assistir hoje e escalações- 31/10

Neste domingo, 31/10, o confronto entre Clermont x Olympique de Marseille acontece a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Francês no Stade Gabriel-Montpied. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Clermont x Olympique de Marseille: onde assistir hoje O confronto entre Clermont e Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Gabriel-Montpied, cidade de Clermont-Ferrand, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Clermont x Olympique de Marseille

Gastien não está disponível ao elenco da casa pois foi expulso na rodada passada. Por outro lado, para o técnico Sampaoli, nenhum jogadores está indisponíve em seu plantel de atletas.

Clermont : Desmas; N’Simba, Ogier, Hountondji, Zedadka; Samed, Khaoui; Dossou, Berthomier, Rashani; Bayo

: Desmas; N’Simba, Ogier, Hountondji, Zedadka; Samed, Khaoui; Dossou, Berthomier, Rashani; Bayo Olympique: Pau López; Caleta-Car, González, Saliba; Gueye, Luis Henrique, Guendouzi, Gerson, Amavi; Milik, Payet

Principais informações sobre o jogo de hoje

Recém-promovido da segunda divisão francesa, o Clermont aparece em 14ª posição com apenas treze pontos conquistados, ou seja, venceu até aqui três jogos entre os onze que disputou. Por isso, contando com a força de sua torcida em casa hoje, espera conseguir a vitória em seu favor.

Enquanto isso, o Olympique mostra um bom início de temporada no Campeonato Francês. Com dezenove pontos em onze rodadas, o elenco visitante aparece em 4ª posição sem perder em três rodadas seguidas. Dessa maneira, os comandados de Sampaoli esperam manter o bom ritmo para trazer para casa os três pontos neste domingo.

