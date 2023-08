Sem Neymar, veja onde vai passar o jogo do PSG ao vivo hoje - 12/08

Entre boatos de negociações e troca de clube envolvendo Neymar e Mbappé, o PSG entra em campo neste sábado, 12 de agosto, para enfrentar o Lorient na primeira rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes. A transmissão começa às 16h, horário de Brasília, e você pode assistir em qualquer lugar do país.

Quem vai transmitir o jogo do PSG ao vivo hoje?

Quem é assinante Star Plus pode assistir PSG e Lorient com exclusividade neste sábado, às 16h, na primeira rodada do Campeonato Francês. Não dá para assistir na televisão porque nenhuma emissora vai transmitir a estreia do clube parisiense.

Fora de campo o Paris Saint-Germain vive um grande drama. Após a saída de Messi para o Inter Miami, o clube pode perder Mbappé e Neymar ainda este ano, colocando um grande empecilho no sonho do time de conquistar a sua primeira Liga dos Campeões. O treinador Luis Enrique vai utilizar Donnarumma; Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Kimpembe; Ugarte, Fabian Ruiz, Verratti; Ekitike, Asensio e Kang-in Lee.

O Lorient chega para o jogo de hoje com derrota para o Bournemouth por 3-0, em amistoso na pré-temporada, além de duas vitórias e um empate. O treinador Régis Le Bris vai colocar em campo Mvogo; Talbi, Laporte, Meité; Kalulu, Abergel, Makengo, Goff; Koné, Dieng e Faivre.

Horário: 16h

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Onde assistir: Star Plus

História do PSG: como o clube francês alcançou o topo

Neymar vai sair do PSG?

Durante a entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico Luis Enrique evitou falar sobre a situação de Neymar e Mbappé no clube. O ex-comandante da Seleção da Espanha na Copa do Mundo desconversou quando o nome do brasileiro veio à tona, assim como a possível titularidade de Neymar neste sábado.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, tanto os agentes de Neymar como o PSG tratam uma possível transferência do brasileiro para outro clube, mas resta saber qual será o destino do camisa 10 da Seleção Brasileira. O Al Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu a bagatela de R$ 430 milhões por ano como salário, de acordo com o portal GE, enquanto o Barcelona também projeta o retorno do astro para a Espanha.

Outros clubes, como o Chelsea e o Manchester City, também estariam dispostos a brigar pela contratação de Neymar na janela de transferências. Durante a jornada do Paris na Ásia, Neymar tava presente com o grupo e até jogou, enquanto Mbappé foi suspenso.

Primeira rodada do Campeonato Francês

Todas as dezoito equipes do Campeonato Francês entram em campo neste fim de semana, entre sexta-feira e o domingo, para jogarem a primeira rodada da nova temporada.

Sexta-feira, 11/08:

Nice 1 x 1 Lille

Sábado, 12/08:

Olympique de Marseille x Reims - 12h

PSG x Lorient - 16h

Domingo, 13/08:

Stade Brestois x Lens - 08h

Nantes x Toulouse - 10h

Clermont x Monaco - 10h

Montpellier x Le Havre AC - 10h

Rennes x Metz - 12h05

RC Strasbourg x Lyon - 15h45

Leia também:

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?