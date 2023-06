Qual canal vai passar jogo do PSG x Clermont hoje ao vivo – 03/06

Com Lionel Messi e Mbappé em campo, tem jogo do PSG neste sábado. Válido pela última rodada do Campeonato Francês, o elenco parisiense enfrenta o Clermont às 16h, horário de Brasília, no Estádio Parc des Princes. Os dois clubes apenas cumpre tabela no fim da temporada.

O Paris é o campeão francês enquanto o Clermont não briga por mais nada.

Onde vai passar jogo do PSG hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o torcedor pode assistir o jogo do PSG no Star Plus às 16h. O serviço de streaming está disponível para assinantes.

Quem é cliente pode assistir a plataforma no computador ou em qualquer aplicativo com acesso à internet como celular, tablet, smartv e até videogame se o aparelho for compatível. Para se tornar assinante acesse o site (www.starplus.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Parc des Princes, em Paris

Onde assistir jogo do PSG hoje: Star Plus

É o último jogo de Messi hoje?

De acordo com o treinador Christophe Galtier, o duelo contra o Clermont neste sábado é o último compromisso de Lionel Messi com o Paris Saint-Germain. O comandante afirmou na última entrevista coletiva que o argentino está de saída do elenco francês.

Recentemente, Messi se envolveu em polêmica com a diretoria do PSG ao viajar para a Arábia Saudita sem permissão do clube. Ele tomou suspensão, ficou sem salário durante o tempo e não treinou ou jogou. Messi deverá escolher outro time para jogar no futuro.

No entanto, após a declaração de Galtier, o PSG voltou atrás e corrigiu o treinador. O porta-voz do clube informou para a agência de notícias “AFP” que o treinador se equivocou e que, na realidade, é o último jogo de Messi na temporada pelo Paris. O vínculo de Lionel com o PSG vai até junho deste ano.

Escalações de PSG x Clermont

O Paris não terá Neymar, ainda em recuperação, Kimpembe, Mukiele, Sergio Rico, Nuno Mendes e Fabian Ruiz.

Para o Clermont não há desfalques.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Hakimi; Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Bernat; Messi e Mbappé.

Clermont: Diaw; Seidu, Wieteska, Caufriez; Borges, Gonalons, Gastien, Zeffane; Khaoui, Maurer e Kyei.

Quantas vezes PSG foi campeão francês?

Com o triunfo na temporada 2022/23, o Paris Saint-Germain se tornou o maior campeão francês de toda a história no futebol. São onze títulos conquistados, deixando o Saint-Etienne, dez títulos, atrás na lista.

O primeiro troféu do PSG veio em 1985/86. Depois, conquistou o título nas edições de 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22.

O clube domina o cenário francês desde 2013, quando foi comprado pela Qatar Sport Investiments, com Nasser Al-Khelaifi de Presidente ou CEO do time.

