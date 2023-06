Que horas começa o último jogo do Messi hoje no PSG (03/06)

Que horas começa o último jogo do Messi hoje no PSG (03/06)

Neste sábado, 03 de junho, é o último jogo do Messi hoje com o PSG. Contra o Clermont, o elenco apenas cumpre tabela pela última rodada do Campeonato Francês, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Parc des Princes, em Paris.

O treinador Christophe Galtier confirmou em entrevista coletiva que este é o último jogo de Messi com a camisa do PSG. No entanto, o clube afirmou que o comandante se equivocou e que este será apenas o último confronto do argentino na temporada.

O contrato de Messi é em junho deste ano. Segundo a imprensa espanhola, ele não deve renovar o contrato. De acordo com o jornal Marca, o destino pode ser a Arábia Saudita.

Como assistir o último jogo do Messi hoje no PSG?

A partida entre PSG e Clermont neste sábado vai passar no Star Plus, serviço de streaming, às 16h. Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o duelo com Messi em campo.

É preciso ser assinante do Star Plus para ter acesso à plataforma. Membros podem assistir filmes, séries, documentários e esportes da ESPN ao vivo. Entre no site (www.starplus.com), faça o seu cadastro e torne-se assinante.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Onde assistir jogo do Messi hoje: Star Plus

Saiba qual é a fortuna de Nasser Al-Khelaifi, bilionário do PSG.

Escalação do PSG hoje

O técnico Christophe Galtier, do PSG, tem uma extensa lista de desfalques para o último jogo da temporada. O elenco francês não tem Neymar, lesionado de longa data, Kimpembe, Mukiele, Sergio Rico, Nuno Mendes e Fabian Ruiz.

Nenhum dos atletas aparece na lista de convocados para o jogo deste sábado.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Hakimi; Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Bernat; Messi e Mbappé.

🆗 Os parisienses relacionados para o último jogo da temporada. 🆚Clermont

🏟 Parc des Princes

🗓 Sábado, 3 de junho – 16h (BR)#PSGCF63#ÁnimoSergioRico pic.twitter.com/TijUCJT64L — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) June 2, 2023

Sergio Ramos se despede do PSG hoje

Outro jogador que também se despede neste sábado é o zagueiro Sergio Ramos. O espanhol e o clube confirmaram a saída do atleta na temporada, sem renovar o contrato.

Em seu currículo, Ramos tem 101 gols em 671 partidas entre todas as competições pelo Real Madrid e PSG. Vestiu a camisa do time espanhol entre 2015 e 2021, quando se transferiu para Paris. Com o Real, foram quatro títulos da Champions League e cinco La Liga.

Pelo Paris Saint-Germain foram duas temporadas com 57 partidas e cinco gols, o primeiro em 23 de janeiro de 2022 contra o Reims. O PSG preparou uma grande despedida para o jogador no duelo deste sábado, pela última rodada, contra o Clermont.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Leia também:

Confira o salário do Messi no PSG hoje