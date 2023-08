Jogo do PSG hoje: assistir ao vivo PSG x Toulouse sábado (19/08/23)

Sem Messi e Neymar, tem jogo do PSG hoje contra o Toulouse neste sábado, 19 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Francês no início da temporada. No Estádio Municipal de Toulouse, com capacidade para 33 mil, a transmissão começa às 16h, horário de Brasília.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje

O PSG joga contra o Toulouse hoje, 19, em partida do Campeonato Francês a partir das 16h, horário de Brasília, com transmissão no Star Plus. A ESPN tem os direitos mas decidiu não exibir a partida porque irá transmitir outros confrontos de campeonatos europeus no mesmo horário.

Sem Neymar e Lionel Messi, o PSG busca se recuperar depois do empate sem gols contra o Lorient-Bretagne na primeira rodada do Campeonato Francês. O treinador Luis Enrique vai jogar com Donnarumma; Marquinhos, Hakimi, Skriniar, Hernández; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery; Ekitike, Mbappé e Asensio.

O Toulouse joga em casa mas não é o favorito do duelo neste sábado. O time vem de vitória por 2-1 contra o Nanes no último fim de semana na primeira rodada. O técnico Carles Martinez Novell vai usar em campo Restes; Desler, Costa, Diarra, Nicolaisen; Jr., Sierro, Genreau; Suazo, Dallinga e Aboukhlal.

Horário: 16h

Local: Estádio Municipal de Toulouse

Onde assistir jogo do PSG: Star Plus

Como assistir o Star Plus

Para acompanhar o Star Plus é preciso ser assinante, ou seja, pagar R$ 40,90 por mês para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e aos canais de esporte ESPN. Dá para assistir no site, através do computador, ou no aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

O Star Plus é o serviço de streaming da Disney, responsável pelos canais ESPN. No Brasil o torcedor pode acompanhar futebol e outros esportes como automobilismo, basquete e tênis ao vivo de qualquer lugar.

Opção 1) Para assistir o Star Plus no computador basta entrar no site www.starplus.com na hora da partida, clicar em 'Entrar' no alto do canto direito da tela e digitar o login e a senha no espaço em branco. No menu superior toque em 'ESPN', escolha a seção de 'Esportes', a que tem a bola de futebol ilustrada.

Depois, clique no ícone da Ligue 1, o Campeonato Francês, e com a página aberta toque no ícone da partida entre Toulouse e PSG.

Opção 2) Acesse o aplicativo do Star+ em seu aparelho com internet, vá em 'Entrar' e digite o seu email e a senha de assinante e dê ok. Já no mosaico principal do streaming, escolha a opção 'ESPN' localizada no menu superior e depois seleciona 'Futebol', aquela com a bola de futebol.

Localize a Ligue 1, o ícone do Campeonato Francês, e no horário marcado clique no jogo para assistir.

