Qual canal vai transmitir jogo do PSG hoje e horário da transmissão (27/5)

O Paris Saint-Germain pode ser campeão francês hoje! Neste sábado, 27 de maio, o elenco parisiense enfrenta o RC Strasbourg às 16h, horário de Brasília, pela penúltima rodada do Campeonato Francês. O palco do jogo do PSG hoje vai ser Stade de la Meinau, com transmissão ao vivo para todo o país.

O elenco parisiense só precisa do empate para ser campeão francês na temporada.

Como assistir o jogo do PSG hoje ao vivo

A partida entre Strasbourg e PSG será transmitida na ESPN e Star Plus neste sábado, às 16h, para todos os estados do Brasil ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura em qualquer estado do Brasil. Também dá para sintonizar o Star Plus, streaming para assinantes.

A plataforma pode ser acessada por torcedores no computador (www.starplus.com) e no aplicativo para celular, tablet, smartv e em qualquer dispositivo com internet.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stade de la Meinau

Onde assistir jogo do PSG hoje: ESPN e Star Plus

Do que o PSG precisa para ser campeão francês?

Líder do Campeonato Francês com 84 pontos, o Paris Saint-Germain só precisa de um empate para ser campeão francês neste sábado. Se ganhar, também consagra-se como o primeiro colocado da tabela e levanta a taça ao apito final do confronto.

A diferença com o Lens, segundo colocado, é de seis pontos. Caso o Paris perca para o Strasbourg, a decisão do título vai acontecer na última rodada do Campeonato Francês.

O time ocupou a primeira posição durante toda a temporada. Na reta final, o clube da capital francesa chegou a perder alguns dos principais jogos, mas conseguiu a recuperação ao derrotar o Troyes, Ajaccio e Auxerre nas últimas rodadas.

Escalações de RC Strasbourg x PSG

O duelo deste sábado é extremamente importante para os dois lados. O Strasbourg não poderá contar com Djiku, suspenso. Para o Paris, o técnico Galtier continua com uma extensa lista de desfalques, começando com Neymar, Kimpembe, Mukiele, Nuno Mendes e Hakimi, suspenso.

RC Strasbourg: Sels; Nyamsi, Le Marchand, Perrin; Sissoko, Dagba, Sanson, Guilbert; Diallo, Diarra e Bellegarde.

PSG:Donnarumma; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos; Zaire-Emery, Verratti, Fabian Ruiz, Bernat; Ekitike, Messi e Mbappé.

Quantos títulos do Campeonato Francês o PSG tem?

O Paris Saint-Germain tem dez títulos do Campeonato Francês em toda a história, empatado com o Saint-Etienne no número de taças.

O elenco parisiense ganhou o torneio nos anos de 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2021/22 pela última vez. O time pode ultrapassar o Saint-Etienne se conquistar o título este ano, tornando-se o maior campeão do Campeonato Francês.

Na temporada 2020/21, o Lille tornou-se campeão da Ligue 1 para acabar a hegemonia do PSG. Na temporada seguinte, o Paris conseguiu voltar ao topo com o auxílio de Messi, Neymar e Mbappé.

