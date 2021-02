Dijon x PSG: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (27/02)

Dijon e PSG se enfrentam neste sábado (27) a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Gaston Gérard, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Francês. Enquanto um tenta alcançar a liderança, o outro precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Dijon x PSG: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão Dijon e PSG na temporada?

Na lanterna do Campeonato Francês, o Dijon possui apenas quinze pontos, ou seja, duas vitórias, nove empates e quinze derrotas. Mesmo se vencer hoje, ainda assim não deixa a última posição. Para o confronto deste sábado, Kamara foi expulso na última partida e não pode jogar. Já Didier Ndong está doente e não deve jogar.

Enquanto isso, o PSG está em terceiro lugar contabilizando cinquenta e quatro. Portanto, com a vitória hoje, dorme na vice-liderança, destronando o Lyon. Então, para o jogo de hoje, Pochettino não pode contar com Paredes, Icardi, Florenzi, Verratti, Neymar, Di Maria e Bernat, enquanto Sarabia e Dagba estão disponíveis.

Possíveis escalações de Dijon x PSG

Possível Dijon: Racioppi; Ngonda, Panzo, Écuelé Manga, Coulibaly, Boey; Marié, Lautoa, Sammaritano; Konaté, Baldé

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Herrera, Paredes, Gueye, Draxler; Kean, Mbappe.

Últimos jogos

Pela 26ª rodado do Campeonato Francês, as equipes entraram em campo no último domingo (21). O Dijon foi superado por 2 a 1 pelo Lens jogando fora de casa.

Por fim, no Parc des Princes, o PSG foi derrotado por 2 a 0 pelo Monaco.