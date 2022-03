Onde assistir Nice x PSG hoje e horário do jogo ao vivo (05/03/2022)

Confira onde assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

O PSG enfrenta o Nice hoje pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida será disputada às 17h no Alliaz Riviera e a transmissão ficará a cargo do Star +, serviço de streaming por assinatura. A seguir, conheça todos os detalhes de onde assistir Nice x PSG hoje ao vivo.

Onde assistir Nice x PSG

O jogo do Nice x PSG hoje, 5 de março de 2022, vai passar no streaming Star +, a partir das 17h, horário de Brasília, pelo Campeonato Francês. A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Nice x PSG hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Alliaz Riviera, em Nice, na França

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Último jogo Nice e PSG

31/01/2022 – PSG 0 x 0 Nice – Campeonato Francês

01/12/2021 – PSG 0 x 0 Nice – Campeonato Francês

13/02/2021 – PSG 2 x 1 Nice – Campeonato Francês

Confira a última partida do PSG.

Escalação do jogo do PSG hoje

Bambu e Amavi são desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, Sergio Ramos, Hakimi, Paredes, Ander Herrera e Kurzawa são desfalques.

Nice: Benítez; Bard, Dante, Todibo, Lotomba; Rosario, Kluivert, Thuram-Ulien, Boudaoui; Gouiri, Dolberg

PSG: Donnarumma (Navas); Kehrer, Dagba, Diallo, Bernat; Ebimbe, Gueye, Wijnaldum; Di María, Icardi, Neymar

O elenco do Nice se mantém em terceiro lugar na tabela do Campeonato Francês com 46 pontos, tendo uma grande diferença com o seu rival no jogo de hoje, o atual líder do torneio. Mesmo assim, o grupo faz uma campanha impecável onde busca de todas as maneiras se manter na parte de cima para garantir a vaga na Champions League.

Enquanto isso, o PSG segue na liderança do Campeonato Francês com 66 pontos, ou seja, tem a vantagem diante do segundo colocado de dezenove pontos. Isolado na ponta, o grupo comandado por Pochettino promete entrar com toda a força necessária neste sábado para aumentar ainda mais a diferença entre os demais.

Na última rodada, venceu o Saint-Étienne.

Jogos do Campeonato Francês hoje

A vigésima sétima rodada do Campeonato Francês vai contar com dez partidas neste fim de semana, encerrando no domingo.

Lorient-Bretagne 1 x 4 Lyon

Lens x Stade Brestois – 13h

Nice x PSG – 17h

Saint-Étienne x Metz – 09h (Domingo, 06/03)

Nantes x Montpellier – 11h (Domingo, 06/03)

Reims x RC Strasbourg – 11h (Domingo, 06/03)

Rennes x Angers – 11h (Domingo, 06/03)

Bordeaux x Troyes – 11h (Domingo, 06/03)

Lille x Clermont – 13h05 (Domingo, 06/03)

Olympique x Monaco – 16h45 (Domingo, 06/03)

