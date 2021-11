Lens x Troyes: saiba onde assistir ao jogo de hoje e escalações (05/11)

Buscando a segunda posição, o Lens enfrenta o Troyes nesta sexta-feira, 05/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela décima terceira rodada do Campeonato Francês no Stade Félix-Bollaert. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Lens x Troyes hoje? O confronto entre Lens e Troyes terá transmissão ao vivo a partir das 17h (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 05 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Félix-Bollaert, cidade de Lens, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Lens x Troyes

O goleiro Leca está suspenso e por isso não pode denfeder o Lens nesta sexta-feira. Deiver Machado também permanece de fora.

Já os visitantes não terão Dingomé.

Lens : Farinez (Pandor); Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss; Sotoca, Said, Kalimuendo

: Farinez (Pandor); Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss; Sotoca, Said, Kalimuendo Troyes: Gallon; Kabore, Rami, Giraudon, Salmier, Biancone; Chavelerin, Baldé, Kouamé, Chadli; Ripart

Principais informações sobre o jogo de hoje

Mesmo após a derrota para o Lyon na rodada passada, o Lens continua na parte de cima da tabela do Campeonato Francês. Além disso, se ganhar o jogo desta sexta-feira, assume provisoriamente a vice-liderança com 24 pontos, ou seja, deixando para trás Nice, Olympique, Rennes e o próprio Lyon. O elenco contabiliza seis vitórias até aqui.

Enquanto isso, o Troyes acumula a boa sequência de duas vitórias e um empate enquanto ocupa a 14ª posição com 13 pontos. O recém-promovido da segunda divisão busca a permanência na elite enquanto tenta conquistar uma vaga na parte de cima da tabela para disputar torneios internacionais e fazer história com sua torcida.

