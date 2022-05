Ligue 1: onde assistir Lens x Monaco ao vivo, horário e escalações (21/05)

Disputando a última vaga para a Champions da próxima temporada, o Monaco visita o Lens neste sábado, 21 de maio, pela última rodada do Campeonato Francês, a partir das 16h (horário de Brasília), no Stade Félix-Bollaert, na cidade de Lens. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Lens x Monaco ao vivo.

Onde assistir Lens x Monaco ao vivo?

O jogo do Lens e Monaco hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. Disponível somente para assinantes, o serviço de streaming está disponível através do site (www.starplus.com) por R$32,90 ao mês, responsável por transmitir as emoções da última rodada da Ligue 1.

A plataforma está disponível no aplicativo para celular, computador, tablet e computador. Basta acessar através do seu e-mail de usuário e a senha para acompanhar toda a programação.

Informações do jogo Lens x Monaco hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Félix-Bollaert, na cidade de Lens, França

Arbitragem: Benoit Bastien

Onde assistir: Star

Lens e Monaco no Campeonato Francês

O time do Lens tem a sua última oportunidade na temporada de terminar com chave de ouro. Em 7º lugar com 61 pontos, o grupo precisa vencer o confronto e torcer por um tropeço do RC Strasbourg na rodada para ocupar a última colocação da zona de classificação, garantindo o passaporte até as qualificatórias da Conference League.

Do outro lado, o Monaco também tem um jogo importante neste sábado. Em segundo lugar com 68 pontos, os visitantes precisam da vitória em seu favor para conquistar a vaga direta até a fase de grupos da Champions League. Os principais adversários nesta batalha são Olympique e o Rennes, torcendo por tropeços na rodada.

Escalação do Lens: Fariñez; Medina, Danso, Gradit; Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski; David Costa, Sotoca e Arnaud Kalimuendo. Técnico: Franck Haise.

Escalação do Monaco: Nubel; Aguilar, Axel Disasi, Badiashile, Caio Henrique; Fofana, Tchouameni; Vanderson, Kevin Volland, Golovin; Ben Yedder. Técnico: Philippe Clement.