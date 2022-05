Ligue 1: onde assistir Nice x Saint Étienne ao vivo e horário (11/05)

Nesta quarta-feira, Nice e Saint Étienne protagonizam um belo embate na 36ª rodada do Campeonato Francês a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Alliaz Riviera. Com transmissão exclusiva, saiba onde assistir Nice x Saint Étienne ao vivo.

Onde assistir Nice x Saint Étienne ao vivo?

O jogo do Nice e Saint Étienne hoje, pelo Campeonato Francês, tem transmissão ao vivo do Star +, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

O streaming da Disney, também responsabilidade dos canais ESPN, é quem vai exibir todas as emoções do jogo do Campeonato Francês nesta quarta-feira, apenas para assinantes de todo o país.

A plataforma pode ser assistida no aplicativo para celular em Android, iOS, computador pelo site oficial (www.starplus.com), tablets e até mesmo na smart TV pelo aplicativo também.

Informações do jogo do Nice x Saint Étienne:

Data: 11/05/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alliaz Riviera, em Nice

Onde assistir: Star +

Escalações de Nice x Saint Étienne:

Provável escalação do Nice: Benítez; Bard, Dante, Todibo, Daniluc; Boudaoui, Rosario, Thuram-Ullien, Kluivert; Delort e Dolberg. Técnico: Christophe Galtier

Provável escalação do Saint Étienne: Bernardoni; Trauco, Nade, Moukoudi, Mangala, Maçon; Aouchiche, Gourna-Douath, Camara, Bouanga; Nordín. Técnico: Pascal Dupraz

Nice e Saint Étienne no Campeonato Francês

Ocupando a 6ª posição com 60 pontos, o time do Nice segue vivo na briga por uma vaga em competições internacionais na próxima edição. Com apenas três rodadas para o fim da temporada, incluindo a desta quarta, o grupo francês pode se classificar para a Liga Europa ou Conference League, com chances mínimas de chegar até a segunda posição em busca da Champions.

Do outro lado, o Saint-Étienne vem na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 31 pontos, ou seja, contabiliza sete vitórias, dez empates e dezoito derrotas. A equipe precisa dos três pontos no jogo de hoje para escapar da degola e, quem sabe nas próximas semanas, deixar o rebaixamento para seguir mais um ano na elite. O time não vence há três rodadas.

Retrospecto de Nice x Saint Étienne:

O último jogo entre os times aconteceu em 26 de setembro de 2021, na temporada atual, pela 8ª rodada do Campeonato Francês, jogando no Stade Geoffroy-Guichard.

Por 3 a 0, a equipe do Nice levou a melhor e garantiu os três pontos com gols de Gouiri, Delort e Stengs.

Confira no vídeo a seguir, com legenda, como foi a entrevista coletiva para o jogo de hoje do Nice.