Ligue 1: onde assistir Rennes x Olympique de Marseille e horário (14/05)

Pela 37ª rodada do Campeonato Francês, a penúltima na temporada, Rennes e Olympique de Marseille disputam as últimas vagas para competições neste sábado, 14 de maio, no Estádio Route de Lorient, na cidade de Rennes, a partir das 16h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir Rennes x Olympique de Marseille hoje.

Onde assistir Rennes x Olympique de Marseille ao vivo?

A partida de Rennes e Olympique de Marseille hoje será transmitida na ESPN e Star +, serviço de streaming, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da Disney é quem exibe todos os confrontos do Campeonato Francês neste sábado, para todos os estados do Brasil para assinantes.

Outra opção é o Star +, plataforma disponível de maneira online pelo aplicativo no celular, tablets, smart TV e até mesmo no computador, seja no sistema ou site (www.starplus.com), pelo valor de R$32,90 ao mês.

Informações de Rennes e Olympique de Marseille hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Route de Lorient, na cidade de Rennes

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?

Equipes no Campeonato Francês

Depois de tropeçar na última rodada do Campeonato Francês, o Rennes busca a vitória neste sábado para seguir vivo na disputa entre as primeiras posições da tabela. O principal objetivo do grupo neste momento é garantir uma vaga em torneios internacionais, com todas as opções disponíveis. Com 62 pontos, o time está em 5º lugar, brigando com cinco times ao mesmo tempo.

Do outro lado, o Olympique aparece em segundo lugar com 68 pontos. Mesmo com a vantagem, o time também não está garantido na Champions, já que chegou a tropeçar em rodadas cruciais e, por isso, deve garantir os três pontos neste sábado se quiser carimbar o seu passaporte até a competição da UEFA.

Escalações de Rennes x Olympique de Marseille:

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadres.

Provável escalação do Rennes: Gomis; Aguerd, Truffert, Omari, Traoré; Martin, Tait, Majer; Laborde, Terrier e Bourigeaud. Técnico: Bruno Génésio

Payet é o único desfalque para o técnico Sampaoli.

Provável escalação do Olympique: Mandanda; Rongier, Saliba, Luan Peres, Kolasinac; Guendouzi, Kamara, Gueye; Under, Milik e Luis Henrique. Técnico: Jorge Sampaoli

Rennes x Olympique de Marseille último jogo:

O último jogo entre Rennes e Olympique de Marseille aconteceu em 19 de setembro de 2021, na temporada atual, pela 6ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando no Stade Velódrome, o Olympique venceu por 2 x 0 com gols de Dieng e Amine Harit.

Confira como foi o último encontro dos times.