Monaco x Lyon: onde assistir, horário e escalações hoje – 05/02

Em confronto direto pela 23ª rodada do Campeonato Francês neste sábado, 05/02, as equipes de Monaco x Lyon entram em campo com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Louis II. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje e horário ao vivo.

Onde assistir Monaco x Lyon ao vivo

O jogo vai contar com a transmissão do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou até mesmo o aplicativo para Android e iOS.

A plataforma de streaming está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Após a pausa internacional no futebol, as equipes do Campeonato Francês voltam para os gramados neste sábado pela vigésima terceira rodada. O Monaco aparece em 8ª posição com 33 pontos, isto é, venceu na temporada nove partidas, empatou seis e perdeu sete. Dessa maneira, o elenco tem que entrar em campo neste sábado e garantir os três pontos seja como for.

Do outro lado, o Lyon está uma posição acima, em 7º lugar com 34 pontos contabilizando nove vitórias, oito empates e cinco derrotas no Campeonato Francês até o momento. Por isso, se vencer o jogo de hoje, o elenco sobe três posições e consegue se aproximar das primeiras posições.

Escalações do Monaco x Lyon

Aos anfitriões, Diatta, Fabregas, Badiashile, Boadu e Golovin são desfalques.

Do outro lado, Da Silva é a única baixa.

Escalação do Monaco: Nubel; Caio Henrique, Maripan, Disasi, Aguilar; Tchouameni, Lucas; Diop, Volland, Gelson Martins; Ben Yedder

Escalação do Lyon: Lopes; Dubois, Boateng, Lukeba; Gusto, Ndombele, Emerson, Caqueret; Faivre, Shaqiri, Dembele

Veja como foi o último jogo do Monaco x Lyon.

